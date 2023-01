 Autoindustrie: Hersteller und Zulieferer vor herausforderndem Geschäftsjahr

Der Chipmangel wird sich 2023 entspannen. Davon profitieren Autozulieferer, aber nicht die Hersteller. Für die Autobauer endet die Zeit der hohen Preise – und der hohen Gewinnmargen.

Die infolge des Chipmangels gut gefüllten Auftragsbücher der Autobauer werden 2023 abgearbeitet. (Foto: Imago) Autoproduktion

Düsseldorf, Stuttgart Schon wieder Covid, schon wieder in China. Für die Autoindustrie hätte das neue Jahr kaum schlechter beginnen können. Die Aufhebung so gut wie aller Coronabeschränkungen lähmt Wirtschaft und öffentliches Leben in der Volksrepublik – und damit den wichtigsten Absatzmarkt für die deutschen Autobauer.

Die außer Kontrolle geratene Situation bleibt ein erhebliches Risiko für die deutschen Konzerne. BMW, Mercedes und Volkswagen erzielen rund ein Drittel ihres Umsatzes in China. Zudem stammen wichtige Bauteile und Rohstoffe von dort.

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier blickt daher mit Sorge auf die aktuellen Zustände in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. „Die Lieferketten werden wieder einbrechen. Das dürfte die Preise für Rohstoffe und Vorprodukte wieder enorm in die Höhe treiben“, sagte sie zuletzt im Handelsblatt.

