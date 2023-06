Autoindustrie Hyundai forciert Elektroauto-Offensive

Der Siegeszug der Elektroautos zwingt die Hersteller zum Nachsteuern. Hyundai will nun in den kommenden zehn Jahren Milliarden in neue E-Autos und Fabriken investieren.

Der südkoreanische Autohersteller treibt den Ausbau der Elektromobilität voran. (Foto: REUTERS) Hyundai Ioniq 6 auf einer Automesse

Tokio Wenn es um Elektromobilität geht, ist Südkoreas größter Autobauer Hyundai im Branchenvergleich bereits gut unterwegs. Am Dienstag kündigte der Konzern auf seinem Investorentag nun an, seine Flotte schneller als bisher geplant zu elektrifizieren.

Der Konzern erhöhte seine Absatzprognose für 2030 von 1,87 auf zwei Millionen batterieelektrische Autos. Damit soll ihr Anteil an der Produktion von derzeit acht auf 34 Prozent steigen.

Die Südkoreaner verrieten auch, wie teuer der epochale Wandel in der Autoindustrie das Unternehmen zu stehen kommt. In den kommenden zehn Jahren will Hyundai 109,4 Billionen Won, umgerechnet 78 Milliarden Euro, investieren. Rund ein Drittel soll in die Elektrifizierung und Batterietechnologie fließen, der Rest in die Entwicklung neuer Fahrzeugarchitekturen und den Bau neuer Fabriken.