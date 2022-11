Autoindustrie Kraftfahrt-Bundesamt ordnet Rückruf für Porsche Macan an – Mehr CO2-Ausstoß als angegeben

Porsche muss weltweit fast 21.000 Autos des wichtigen Volumenmodells in die Werkstätten holen. Der Sportwagenhersteller spricht statt von Rückruf lieber von „fortlaufender Qualitätspflege“.

In Deutschland sind 7000 Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. (Foto: Porsche AG) Porsche Macan

Düsseldorf Die jüngste Vergangenheit mit einer Reihe von Werkstattrückrufen wegen möglicher Abgasunregelmäßigkeiten hat erneut die Volkswagen-Tochter Porsche eingeholt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg ordnet einen neuen Rückruf an, der jetzt das Porsche-Modell Macan betrifft. Demnach müssen weltweit knapp 21.000 Fahrzeuge in die Werkstatt, um mit einem Software-Update „die Herstellerangaben der CO2-Werte wieder zu erreichen“.

Wiederholt hatte es in den vergangenen Jahren Rückrufe bei Porsche gegeben, weil verbotene Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung entfernt werden mussten. Davon waren in aller Regel Modelle mit Dieselmotoren betroffen. Porsche hatte die Selbstzünder-Aggregate nicht selbst entwickelt, sondern von der Konzernschwester Audi bezogen. Der nun vom KBA angeordnete Rückruf betrifft Autos mit Benzinmotor von Porsche.