Autoindustrie Li Auto greift BMW, Audi und Mercedes in China an

Der Autobauer will auf dem chinesischen Markt zur Nummer eins im Premiumsegment aufsteigen. In diesem Jahr rollten bereits über 170.000 Fahrzeuge vom Band.

Im nächsten Jahr will das Unternehmen vier neue Modelle auf dem Markt bringen, darunter drei Elektroautos. (Foto: Reuters) Elektro-SUV L7 von Li Auto

Shanghai Der chinesische Autobauer Li Auto sagt den deutschen Marken BMW, Audi und Mercedes auf dem Heimatmarkt den Kampf an. „Wir wollen bis 2024 die Nummer eins unter den Premium-Automarken in China werden“, sagte Konzernchef Li Xiang am Dienstagabend vor Investoren. Schon im kommenden Jahr wolle man BMW, Mercedes-Benz und Audi in China überholen, indem man die Einführung neuer Modelle beschleunige und die Produktion hochfahre. Im Jahr 2024 werde das Unternehmen vier neue Modelle auf den Markt bringen, darunter drei Elektroautos.

In den ersten sieben Monaten dieses Jahres rollten nach Unternehmensangaben 173.251 Fahrzeuge vom Band, ein Plus von 145 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal will das Unternehmen mehr als 100.000 Fahrzeuge ausliefern. Die Verkäufe von BMW, Mercedes-Benz und Audi bewegten sich nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers im ersten Halbjahr zwischen 31.500 und 70.000 Einheiten pro Monat.