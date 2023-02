Autoindustrie Mehr Umsatz, weniger Cashflow – Lieferkettenprobleme trüben Auftakt von VW-Chef Blume

Volkswagen leidet nach eigenen Angaben unter Lieferengpässen und muss darum Abstriche beim Cashflow machen. Umsatz und Gewinn legen dagegen deutlich zu.

Der Netto-Cash-Flow hat 2022 deutlich unter dem Wert im Vorjahr gelegen. (Foto: Reuters) Oliver Blume

Düsseldorf Volkswagen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein wichtiges selbstgestecktes Ziel in Sachen Liquidität verfehlt. Das erklärte der Konzern am Dienstagabend in einer Adhoc-Mitteilung. Demnach habe der Netto-Cashflow mit fünf Milliarden Euro im vergangenen Jahr deutlich unter den im Vorjahr erreichten 8,6 Milliarden Euro gelegen. Vor allem Lieferengpässe sollen beim Mittelzufluss für einen starken Rückgang gesorgt haben.

Für Konzernchef Oliver Blume ist es das erste Mal, dass er als CEO von VW eine wichtige Kennzahl nicht erreicht. Blume ist seit September 2022 im Amt und führt neben dem VW-Konzern noch den Sportwagenbauer Porsche, der im Herbst 2022 an die Börse ging.