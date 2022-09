 Autoindustrie: Mercedes-Benz entlässt 3600 Beschäftigte in Brasilien

Der deutsche Autobauer will Teile der Produktion auslagern und begründet das mit dem Kostendruck in der Branche. Die Gewerkschaft vor Ort fordert Verhandlungen.

Sao Paulo Im Rahmen einer Umstrukturierung entlässt Mercedes-Benz 3600 Beschäftigte in seinem Werk in Brasilien. Das Unternehmen werde 2200 Mitarbeitern kündigen und Zeitverträge mit weiteren 1400 Beschäftigten in seinem Lkw- und Bus-Chassis-Werk in Sao Bernardo ab Dezember nicht mehr verlängern, teilte der deutsche Autobauer am Dienstag mit.

Die Produktion von Vorderachsen und Getrieben sowie Logistik- und Wartungsdienstleistungen werde ausgelagert, um dem Kostendruck und den Veränderungen in der Automobilindustrie zu begegnen. Die Hauptgewerkschaft der Beschäftigten des Unternehmens baten um die Aufnahme von Verhandlungen.

