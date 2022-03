Autoindustrie Mercedes-Benz startet Elektro-Offensive in den USA

Der deutsche Premiumriese baut in Alabama künftig Batterien und Elektro-SUVs. Damit wollen die Stuttgarter ihre hohen Emissionswerte drücken.

Tuscaloosa, München In der Fertigungshalle in Alabama, wird der sonst oft kühl wirkende Vorstandschef fast sentimental. „Ich liebe es hier!“, ruft Ola Källenius. „Ich bin als junger Finance-Guy in Alabama angekommen und mit Frau und zwei Kindern wieder gegangen. Tuscaloosa wird immer ein wichtiger Teil unserer Familiengeschichte sein.“

In Zukunft soll der Standort auch in der Mercedes-Benz-Geschichte eine noch wichtigere Rolle spielen. Hier, im tiefen Süden der USA, will Mercedes endlich in die Offensive kommen, was die Eroberung der USA und des Weltmarkts mit luxuriösen Elektrofahrzeugen angeht. Noch verkaufen die Schwaben in den USA kaum E-Autos. Der Fokus liegt auf schweren Verbrennern, vor allem auf SUVs, den Geländewagen der Vorstädte, die in Amerika so beliebt sind wie nirgendwo sonst. Was ein Problem ist, stoßen sie doch viel zu viel CO2 aus. Mit zwei Offensiven soll sich die Lage nun ändern.

