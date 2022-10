Autoindustrie Mercedes-Gewinn verdoppelt sich dank hoher Nachfrage – Prognose erhöht

Stuttgart Starke Nachfrage und höhere Preise haben Mercedes-Benz im dritten Quartal zu einem Gewinnsprung verholfen. Von Juli bis September verdiente der Konzern vor Zinsen und Steuern 5,2 Milliarden Euro - das waren 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, als der Chipmangel die Auslieferungen bremste, wie der Autobauer am Mittwoch mitteilte.

Der Gewinn übertraf damit die Erwartungen am Finanzmarkt. Das Nettoergebnis verdoppelte sich auf vier Milliarden Euro. Eine robuste Nachfrage und die Durchsetzung höherer Preise seien für das „solide“ wirtschaftliche Ergebnis ausschlaggebend gewesen, erklärte der Dax-Konzern. „In Kombination mit der anhaltenden Kostendisziplin machen wir das Unternehmen widerstandsfähiger und geben somit auch den Takt für die kommenden Monate vor“, sagte Finanzchef Harald Wilhelm.

Der Umsatz legte um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro zu und traf damit die Prognosen von Analysten. Die Marke mit dem Stern hatte die Pkw-Auslieferungen im Sommer um mehr als ein Drittel auf rund 530.000 Fahrzeuge gesteigert. Vor allem das China-Geschäft, das nicht mehr so stark unter Corona-Lockdowns litt, kurbelte die Verkaufszahlen an.

Die bereinigte Marge im Hauptgeschäftsfeld Pkw lag mit 14,5 Prozent auf dem hohen Niveau des ersten Halbjahres, das Betriebsergebnis verdoppelte sich. Vor Jahresfrist waren es nur 8,2 Prozent gewesen, was dem langfristigen Durchschnitt bei Mercedes-Benz entsprach.

Die Marke mit dem Stern profitiert weiter von einer Sondersituation: Da durch die Chipkrise Angebotsmangel herrscht, können die Schwaben höhere Preise erzielen und konzentrieren sich bei den Aufträgen vor allem auf teure, hochprofitable Spitzenmodelle wie die S-Klasse. Mercedes-Chef Ola Källenius trimmt die Marke außerdem auf Luxus und setzt auf Klasse statt Masse. Die Bestellungen überstiegen weiterhin das Angebot, erklärte der Autobauer.

Gewinnprognose erhöht

Wegen der Energiekrise und Restriktionen durch die Corona-Pandemie in China bleibe das Unternehmen wachsam, sichere seine Lieferketten ab und reduziere den Einsatz von Erdgas in der Produktion, erklärte Mercedes. Der sehr hohe Inflationsdruck, damit verbundene Zinserhöhungen der Zentralbanken und anhaltende Engpässe in den globalen Lieferketten erschwerten den Ausblick.

Der Dax-Konzern hob dennoch die Jahresprognose für den Gewinn an: Die Umsatzrendite für Pkw und Vans soll jetzt jeweils einen Prozentpunkt höher ausfallen mit 13 bis 15 Prozent beziehungsweise neun bis elf Prozent. Der Betriebsgewinn werde deutlich und nicht mehr nur leicht über der Vorjahresmarke von 16 Milliarden Euro liegen - das heißt um mehr als 15 Prozent steigen.

