 Autoindustrie: Mercedes krempelt Vertrieb in Deutschland radikal um

Der Autobauer degradiert seine Händler zu Agenten und vereinheitlicht die IT. Das bringt Daten, spart Geld und verhindert Rabattschlachten. Analysten sehen aber auch Nachteile.

Die Vertragshändler des Autoherstellers sind künftig Agenten, die auf Provisionsbasis arbeiten – die Preishoheit liegt in Stuttgart. (Foto: imago images/Hanno Bode) Mercedes-Niederlassung

München Manchmal kommt sich Jörg Heinermann wie ein Höhlenforscher vor, dem sein Team lediglich eine kleine Stirnlampe als Ausrüstung mitgegeben hat. Der Vertriebschef von Mercedes-Benz in Deutschland weiß zwar ungefähr, was seine Kunden umtreibt; er kann also im übertragenen Sinn einige Ecken ausleuchten. Aber in den Tiefen herrscht überwiegend Dunkelheit.

Warum genau beispielsweise eine Probefahrt in einen Verkaufsabschluss mündet, die nächste hingegen ergebnislos endet, kann der Manager nicht mit absoluter Sicherheit beantworten. Ihm fehlen wichtige Daten, die bisher nur seinen Handelspartnern vorliegen.

„Das ändert sich jetzt mit dem Agentursystem deutlich“, erklärt Heinermann im Gespräch mit dem Handelsblatt. Wer hierzulande einen Neuwagen mit Sternenlogo kauft oder least, schließt schon bisher direkt einen Vertrag mit Mercedes ab. Seit Mittwoch wandert die Hoheit über die Kundendaten aber endgültig von den 94 Händlern der Marke zu dem Dax-Konzern.

Vertragshändler von Mercedes verlieren Selbstständigkeit

