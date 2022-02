Autoindustrie Mercedes schüttet höchste Dividende der Firmengeschichte aus

Der Autobauer vervielfacht seinen Gewinn und zahlt Milliarden an seine Aktionäre aus. Im Pkw-Geschäft rechnet der Konzern weiter mit hohen Margen.

Mit lukrativen Modellen wie dem EQS macht Daimler einen Rekordgewinn. (Foto: imago images/Arnulf Hettrich) Mercedes-Chef Ola Källenius

München Die G-Klasse ist ausverkauft, AMG befindet sich auf einem Allzeithoch, die Luxusmarke Maybach ist beliebt wie nie: Für Mercedes-Benz läuft es derzeit prächtig. Der Stuttgarter Autobauer wird mit Bestellungen überhäuft und blickt trotz Coronakrise und Chipmangel auf ein absolutes Rekordjahr zurück. Davon sollen nun auch die Aktionäre profitieren. Sie erhalten die höchste Gewinnbeteiligung in der mehr als 136-jährigen Geschichte der Marke mit dem Stern.

Konkret sollen die Anteilseigner der Mercedes-Benz Group AG eine Dividende von fünf Euro pro Aktie ausgeschüttet bekommen. Das hat der Vorstand und Aufsichtsrat des Dax-Konzerns am Donnerstag vorgeschlagen. Stimmen die Anteilseigner zu, erhalten sie für das abgelaufene Geschäftsjahr in Summe 5,35 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die bisher höchste Dividendensumme hat Mercedes seinen Aktionären im Jahr 2017 gewährt. Damals wurden 3,9 Milliarden Euro ausbezahlt.

Die nun mögliche Rekordausschüttung ist Ausdruck einer insgesamt starken Bilanz. Gut drei Monate nach der Abspaltung des Geschäfts mit Lastwagen und Bussen (Daimler Truck) glänzen die Schwaben mit einer nie gekannten Profitabilität. Die Umsatzrendite liegt bei stolzen 12,7 Prozent, der Betriebsgewinn (Ebit) hat sich auf 29,1 Milliarden Euro mehr als vervierfacht. Unter dem Strich verdiente die einstige Daimler AG rund 23,4 Milliarden Euro. Das ist ein Zuwachs um 484 Prozent.

Allerdings ist dieses Rekordergebnis infolge eines Einmaleffekts positiv überzeichnet. Durch die Entkonsolidierung des Nutzfahrzeuggeschäfts entstand im vierten Quartal 2021 ein Bewertungszugewinn von 9,2 Milliarden Euro. Abzüglich dieses Effekts beträgt das bereinigte Betriebsergebnis von Mercedes aber immer noch satte 19,2 Milliarden Euro. Das ist mehr als doppelt so viel wie 2020.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Überhaupt hat Mercedes seinen Jahresabschluss in fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten aufgeteilt. Demnach haben die Schwaben ohne die Kennwerte von Daimler Truck, das nunmehr als eigenständiges Unternehmen an der Börse firmiert, einen Umsatz von 134 Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Plus von rund zehn Prozent. Der Nettogewinn aus fortgeführten Aktivitäten schoss von vier auf mehr als elf Milliarden Euro in die Höhe.

>> Lesen Sie dazu: Mehr Grün, mehr Luxus: Mercedes beruft neue Aufsichtsräte

„2021 war für Mercedes-Benz ein Jahr des strategischen Fortschritts“, erklärte Mercedes-Chef Ola Källenius. Drei Zahlen würden diese Transformation verdeutlichen. „Der Konzernabsatz unserer Top-End-Modelle stieg um 30 Prozent, der Absatz von elektrischen Pkw erhöhte sich um 64 Prozent und unser bereinigtes Ebit wuchs um 105 Prozent. Das zeigt das Potenzial unseres Teams und unserer Marke“, betonte Källenius.

Auch für das Jahr 2022 zeigt sich der Schwede zuversichtlich. Der Manager rechnet zwar damit, dass der Pkw-Absatz infolge das anhaltenden Halbleiterengpasses nur leicht zulegen wird. Aber die Verkäufe von High-End-Fabrikaten wie der S-Klasse sollen überproportional um mehr als zehn Prozent steigen. Für die Autodivision stellt Källenius dieses Jahr eine bereinigte Umsatzrendite von bis zu 13 Prozent in Aussicht.

Strammes Sparprogramm bei Mercedes zeigt Wirkung

Beim Geschäft mit Kleintransportern ist Mercedes dagegen etwas zurückhaltender. Der Absatz der Vans soll zwar leicht zulegen, die bereinigte Umsatzrendite aber bei maximal zehn Prozent liegen. In der Finanzsparte Mercedes Mobility, die 2021 von hohen Gebrauchtwagenpreisen profitierte, rechnen die Stuttgarter mit einem Rückgang der Eigenkapitalrendite von zuletzt 22 auf maximal 18 Prozent. Grund dafür ist die erwartete Normalisierung der sogenannten Kreditrisikokosten und leicht erhöhte Marktzinsen.

„Neben dem Fokus auf Kosteneffizienz und Lieferketten-Management stehen nun drei strategische Prioritäten im Vordergrund: die Skalierung unserer Elektro-Offensive, die Beschleunigung unserer Car-Software-Pläne und der weitere Ausbau unseres Luxusgeschäfts“, bekundet Mercedes-Frontmann Källenius.

>> Lesen Sie dazu: Warum sich die Luxus-Strategie von Audi, BMW und Mercedes rächen könnte

Tatsächlich kann der Konzern in vielen Bereichen bereits erhebliche Fortschritte im Vergleich zu den Vorjahren vermelden. Dank eines strammen Sparprogramms sind die Fixkosten von Mercedes seit 2019 um gut 16 Prozent gesunken. Der Umsatz pro Fahrzeug ist im Schnitt auf 49.800 Euro angestiegen. Das ist ein Viertel mehr als noch vor drei Jahren.

Anders als sein Vorgänger Dieter Zetsche, der nach immer neuen Verkaufsrekorden strebte und dafür die Modellpalette in alle Segmente ausgedehnt hat, ist Mercedes-Chef Källenius die Absatzkrone völlig egal. Der Skandinavier trimmt die Marke konsequent auf Rendite. Die Preise für die Baureihen werden schrittweise angehoben und unrentable Modelle wie die B-Klasse aussortiert. Um die Deckungsbeiträge insgesamt zu erhöhen, wird der Absatz von besonders rentablen Fabrikaten forciert. Kurz: Mercedes baut mehr SUVs und weniger Kompaktwagen.

Die Veränderungen im Produktmix sind eklatant. So verkaufte Mercedes im vergangenen Jahr zwar nur 2,05 Millionen Pkw. Das ist ein Minus von fünf Prozent im Vergleich zu 2020. Gleichzeitig schoss aber der Absatz der Luxuslimousine S-Klasse um 40 Prozent in die Höhe – auf 87.000 Einheiten. Der Geländewagen G-Klasse ist in Deutschland sogar bis 2024 ausverkauft. Die Nachfrage ist immens. Alleine im Vorjahr verkaufte Mercedes fast 42.000 Stück des 2,5 Tonnen schweren Kolosses.

AMG auf einem Allzeithoch

Auch die Sportwagentochter AMG meldet mit 146.000 verkauften Fahrzeugen ein neues Allzeithoch. Den höchsten Zuwachs bei den Submarken meldet freilich Maybach. Der Absatz stieg um mehr als 50 Prozent auf rund 16.000 Einheiten. Alleine in China verkauft Mercedes pro Monat etwa 900 S-Klassen-Limousinen in der besonders noblen Maybach-Ausführung. Kunden müssen für solch ein Luxusgefährt hierzulande mindestens 169.000 Euro bezahlen.

Bei der Elektro-Offensive kommt Mercedes ebenfalls voran. Besonders das neue Flaggschiff EQS ist beliebt. Die Bestellungen für das Modell liegen bereits bei 20.000 Einheiten. Dieses Jahr kommt zudem der EQE, das elektrische Pendant der E-Klasse, auf den Markt. Das soll den Elektroabsatz beflügeln. Bis Ende der Dekade will Mercedes nahezu nur noch Elektroautos verkaufen. Die Devise lautet: „Electric first“, alles unter Strom.

Doch auf dem Weg dorthin gibt es auch eine Reihe von Risiken. Noch lebt der Konzern überwiegend vom Verkauf von Diesel und Benzinern. Und es ist unklar, ob Mercedes seine hohen Margen wirklich halten kann, wenn das lukrative Geschäft mit Sechs- und Achtzylindermotoren wegfällt. Schon jetzt machen Mercedes zudem die gestiegenen Rohstoffkosten zu schaffen. Daniel Schwarz, Analyst bei der Investmentbank Stifel, rechnet 2022 mit Mehrkosten für die Stuttgarter von 1,4 Milliarden Euro.

Mehr: In 3,3 Sekunden von 0 auf 100 – so rüstet AMG den Mercedes EQE auf