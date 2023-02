Autoindustrie Mit neuen Modellen will Polestar den Durchbruch schaffen

Köln Bislang verkauft die schwedisch-chinesische Marke Polestar nur ein Modell – den Polestar 2. Das soll sich ändern. Die vor fünf Jahren gegründete Marke soll mehr Modelle bekommen und damit weltweit an Bedeutung gewinnen, verspricht Polestar-Chef Thomas Ingenlath im Interview mit dem Handelsblatt. Er kündigt für die kommenden Jahre ein „Produktfeuerwerk“ an. Die Marke aus Göteborg soll ein global relevanter Hersteller von Elektroautos werden – und damit nicht nur gegen die deutschen Premiummarken Audi, BMW und Mercedes, sondern auch gegen Tesla antreten.

Polestar ist 2017 als sportlicher Volvo-Ableger für Premium-Elektroautos gegründet worden. Knapp 50 Prozent der Polestar-Anteile liegen deshalb noch bei Volvo. Weiterer wesentlicher Polestar-Eigner ist die chinesische Geely-Gruppe, der Mutterkonzern von Volvo. Nach dem erfolgreichen Börsengang im vergangenen Jahr wird ein kleinerer Teil der Polestar-Aktien auch an der Börse gehandelt.

Für dieses und das nächste Jahr verspricht Polestar-Chef Ingenlath drei weitere Modelle. Demnach werden zwei SUVs und ein echter Sportwagen in nächster Zeit dazukommen. Damit soll die weltweite Expansion gelingen.

Polestar ist besonders europäisch

2022 hat Polestar rund um den Globus rund 51.500 Fahrzeuge abgesetzt, die allermeisten davon in Europa. Im wichtigen chinesischen Automarkt spielt Polestar mit nicht einmal 2000 verkauften Fahrzeugen kaum eine Rolle. Für das Jahr 2023 plant Ingenlath mit einem weltweiten Absatz von etwa 80.000 Fahrzeugen. Darunter werden auch die ersten Exemplare des Polestar 3 sein, des ersten SUV des Volvo-Ablegers. In Deutschland soll der Verkauf des zweiten Polestar-Modells in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Im kommenden Jahr sollen mit dem Polestar 4 ein weiteres SUV und mit dem Polestar 5 ein echter Sportwagen dazukommen. Damit will die Marke ihre jährlichen Produktions- und Verkaufszahlen bis 2025 deutlich in die Höhe treiben. Ingenlath kalkuliert dann mit einem Absatz von rund 290.000 Fahrzeugen pro Jahr.

Das erste SUV der Marke soll noch 2023 in den Verkauf gehen. (Foto: Reuters) Polestar 3

Europa soll auch in Zukunft mit einem Anteil von etwa 40 Prozent der wichtigste Absatzmarkt für die schwedische Marke bleiben. Nordamerika und China würden dann beide jeweils 30 Prozent beisteuern. Vor allem mit den beiden geplanten SUVs will Ingenlath in Nordamerika und in China punkten. Der Polestar 2, das bislang einzige Produkt, ist als Limousine ein klassisch europäisches Fahrzeug und deshalb auf den beiden anderen Märkten weniger gefragt.

Spätestens mit den jährlich produzierten 290.000 Autos will Ingenlath dauerhaft die Gewinnzone erreichen, „vielleicht aber auch schon ein wenig früher mit weniger Autos“. Im Jahr 2025 erreiche Polestar ein Produktionsvolumen, mit dem die Marke die Anfangsinvestitionen und die damit verbundenen Verluste hinter sich lassen könne. Der Polestar 2 sei die aktuelle Basis. „Die Marke wird sich mit den neuen Modellen noch weiter oben entwickeln“, sagte der Polestar-CEO.

Polestar überzeugt an der Börse

Auch an der Börse und in Investorenkreisen wird Polestar bescheinigt, in wenigen Jahren zu einem profitablen Unternehmen zu werden. „Die höheren Produktionszahlen werden im Idealfall schon in diesem Jahr dafür sorgen, dass Polestar weniger Geld verbrennt“, unterstreicht Daniel Röska, Automobilanalyst beim amerikanischen Investmenthaus Bernstein. Er rechnet mit einer Kapitalerhöhung bei der Geely-Tochter, die erfolgreich neue Investoren anlocken und dadurch mit einer höheren Liquidität und mit mehr Streubesitz im Aktionärskreis rechnen könne.

Der Polestar 2 wird aktuell noch in einem Autowerk in China produziert. Auf längere Sicht sollen die Fahrzeuge allerdings weltweit hergestellt werden. Mit dem Polestar 3 startet auch eine Fahrzeugfertigung in den USA.

Ingenlath will dabei die Synergien vor allem im Verbund mit Volvo nutzen. Für eigene Werke seien die Produktionszahlen von Polestar aktuell noch zu klein, so der CEO. Polestar nutzt dieselben Plattformen („Baukästen“) wie Volvo. Deshalb ist die Parallelproduktion in einem Werk aus technischer Sicht vergleichsweise einfach.

>> Lesen Sie dazu: So stellt sich die Polestar-Mutter Volvo für die kommenden Jahre auf

Auch in Europa soll es später einmal eine eigene Fahrzeugproduktion geben. „Möglicherweise mit dem Nachfolgemodell des Polestar 2“, deutete Ingenlath an. Auch dafür werde sein Unternehmen dann sehr wahrscheinlich bestehende Produktionskapazitäten von Volvo nutzen.

Ingenlath sieht kein Problem darin, dass Volvo und Polestar gleichermaßen im Premiumsegment antreten. Es gebe klare Unterschiede zwischen beiden Marken, die auch für die Kunden erkennbar seien. Das gelte auch dann, wenn Volvo seine Produktpalette wie Polestar komplett auf den Elektroantrieb umgestellt habe.

Polestar grenzt sich von Volvo ab

„Polestar ist exklusiver und expressiver, gerade auch beim Design“, sagte er. Die Autos der neuen schwedischen Elektromarke seien stärker auf „das eigentliche Fahrerlebnis“ zugeschnitten und böten auf jeden Fall „mehr an Dynamik“. Ein Volvo werde auch häufig als Familienauto genutzt, das im Alltag viele Dinge bewältigen müsse. Für einen Teil seiner Modelle will Polestar künftig auch mehr als 100.000 Euro verlangen. „Das passt nicht in das Produktportfolio von Volvo“, so Ingenlath.

Volvo hatte schon vor geraumer Zeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung für alle seine Fahrzeuge angekündigt – bei 180 Stundenkilometern soll grundsätzlich Schluss sein. Bei Polestar kann sich Thomas Ingenlath, der aus dem niederrheinischen Krefeld stammt, eine solche Abregelung nicht vorstellen. Gerade deutsche Kunden könnten deshalb eher einen Polestar als einen Volvo kaufen. Innerhalb Europas gibt es nur noch in Deutschland Autobahnstrecken ohne Geschwindigkeitsbegrenzung.

Im Vergleich zur Konkurrenz lädt der Polestar 2 etwas langsamer. (Foto: Trygve Finkelsen) E-Auto beim Laden

Bei den Ladezeiten seiner Elektroautos liegt Polestar im Vergleich mit anderen Premiumanbietern deutlich zurück. So braucht ein Polestar 2 für das Aufladen von null auf 80 Prozent etwa 35 Minuten. Daran wird sich zunächst nicht besonders viel ändern, auch bei den neuen Modellen nicht. Polestar verzichtet auf die teurere 800-Volt-Ladetechnik, die beispielsweise im Porsche Taycan verwendet wird. Der Porsche lädt dadurch etwa doppelt so schnell. Polestar will hingegen an der günstigeren 400-Volt-Technik festhalten.

Polestar-CEO Ingenlath sieht darin kein grundlegendes Problem für seine Marke. „Auch mit den heutigen Ladezeiten sind wir wettbewerbsfähig“, betonte er. Für den Kunden sei eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur viel wichtiger. Die Suche nach einer Ladesäule müsse schnell gehen und einfach sein. Das gelte genauso für den Bezahlvorgang, der heute mancherorts immer noch zu kompliziert sei.

Polestar will mit Nachhaltigkeit überzeugen

Einen Wettbewerbsvorteil für seine junge Marke sieht Ingenlath im Projekt „Polestar 0“. Bis zum Jahr 2030 will die Geely-Tochter ein wirklich klimaneutrales Auto entwickeln, bei dessen Produktion kein einziges Gramm Kohlendioxid mehr anfällt. Dabei will Ingenlath auch alle Zulieferer einbeziehen. Wesentliche Schritte auf dem Weg zum klimaneutralen Auto sind die Minderung des Energieverbrauchs in der Produktion und der verstärkte Einsatz recycelter Materialien.

„Für uns ist das ein Leuchtturmprojekt“, sagte Ingenlath. Im Unterschied zu anderen Unternehmen sei das bei Polestar keine Pseudoinitiative, der Kohlendioxidausstoß werde tatsächlich gesenkt. Der Polestar-CEO zeigt sich davon überzeugt, dass Kunden auf absehbare Zeit ihre Entscheidung beim Autokauf auch vom CO2-Einsatz abhängig machen werden. „In zwei bis drei Jahren wird das zum bestimmenden Thema“, betonte er, „wir können nicht wie bisher weitermachen.“

Mehr: Autos aus China sind deutschen Kunden zu teuer