 Autoindustrie: Mit „Salzgiga“ in die Zukunft – VW legt Grundstein für Musterwerk zur Batterieproduktion

Salzgitter Der VW-Konzern beginnt mit dem Bau seiner ersten eigenen Batteriezellfabrik im niedersächsischen Salzgitter. „Salzgiga wird zum Batteriezentrum für den gesamten Konzern“, sagte Technikvorstand Thomas Schmall am Donnerstag bei der Grundsteinlegung für das Zwei-Milliarden-Projekt. In Salzgitter werde die neue Volkswagen-Zelle entwickelt, „die wir dann in die Welt bringen“.

Für den Autohersteller ist die erste eigene Zellfabrik ein wichtiges Vorzeigeprojekt. VW will damit beweisen, dass der Konzern die Transformation zum Elektrohersteller schafft und auch völlig neue Prozesse wie die Fertigung von Batteriezellen beherrscht.

Für die Politik ist die Grundsteinlegung Beweis dafür, dass der Wandel am Standort Deutschland gelingt. Deshalb nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) an der Grundsteinlegung teil.

Bundeskanzler Scholz sieht das neue Batteriezellwerk des VW-Konzerns in Salzgitter als wichtigen Schritt auf dem Weg, die Abhängigkeit von Lieferanten zentraler Technologien aus anderen Weltregionen zu verringern. Früher hätten viele gedacht, die Kernstücke von E-Auto-Akkus ausschließlich in Asien bestellen zu können, sagte er am Donnerstag zum Baustart der Fabrik in Niedersachsen.

„Heute wissen wir das besser.“ Gerissene Lieferketten durch Corona-Krise und Ukraine-Krieg machten klar: „Die Abhängigkeit bedeutet auf manchen strategischen Feldern ein großes Risiko. Deswegen kommt Ihnen in Salzgitter eine besondere Aufgabe zu.“

VW-Konzernchef Herbert Diess sprach von einem „historischen Meilenstein“. Die Fertigung von Batteriezellen sei ein Grundpfeiler der neuen Autostrategie von Volkswagen. „Wir holen Spitzentechnologie nach Deutschland“, sagte er.

Bundeskanzler Scholz sprach von einem „guten Tag für die Automobilindustrie in Deutschland und Europa“. Volkswagen zeige damit, wie die klimaschonende Zukunft der Mobilität aussehen könne. „Gemeinsam legen wir den Grundstein dafür, dass diese Zukunft maßgeblich in Salzgitter gemacht wird“, betonte der Kanzler.

Die ersten Zellen sollen hier im Jahr 2025 produziert werden. (Foto: Reuters) Pilotlinie für die Batterieproduktion in Salzgitter

Salzgitter wird nicht der einzige Standort bleiben, an dem der Volkswagen-Konzern eine Zellfabrik errichtet. Insgesamt sollen in Europa bis zum Jahr 2030 sechs solcher Gigafabriken mit jeweils 40 Gigawattstunden Kapazität entstehen. Damit könnten insgesamt rund fünf Millionen Elektro-Pkw im Jahr mit einer Fahrzeugbatterie ausgestattet werden.

VW beziffert den dafür notwendigen Finanzierungsbedarf auf mindestens 20 Milliarden Euro. Die europäische Automobilindustrie werde insgesamt wahrscheinlich 30 dieser Gigafabriken benötigen.

Deshalb entstehen derzeit überall in Europa neue Zellfabriken. Die asiatischen Hersteller CATL, Samsung und LG Chem produzieren bereits in Osteuropa, Tesla plant eine Fabrik in Brandenburg. Der chinesische Hersteller CATL will ein weiteres Werk in Thüringen in Betrieb nehmen. Mit der Automotive Cell Company (ACC) haben Stellantis, Mercedes und Total ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Zwei ACC-Fabriken sind bislang geplant: eine am Opel-Standort Kaiserslautern, eine zweite im nordfranzösischen Douvrin.

Auch der VW-Konzern wird auf absehbare Zeit noch weitere Zellwerke brauchen. Da praktisch die gesamte Lkw-Palette der Lastwagen-Sparte Traton elektrifiziert werden soll, müssen voraussichtlich noch einmal drei weitere Batteriefabriken errichtet werden. Weiteren Bedarf hat Volkswagen in Nordamerika, wo zwei Werke gebaut werden könnten. In China wird der Konzern die benötigten Zellfabriken mit den staatlichen Partnern aus seinen Joint Ventures errichten.

Volkswagen baut weitere Gigafabriken in Schweden und Spanien

Außer Salzgitter stehen in Europa bereits zwei weitere Batteriestandorte fest. Im schwedischen Ort Skelleftea errichtet Volkswagen zusammen mit seinem Partner Northvolt eine Fabrik für leistungsstärkere Premiumzellen, die insbesondere die Konzerntöchter Audi und Porsche versorgen soll. Unweit von Valencia entsteht eine Fabrik zur Versorgung der spanischen Autofabriken des Konzerns.

Gesichert ist zudem ein weiterer Standort in Ost- oder Mitteleuropa. Im Gespräch sind dafür Länder wie Tschechien, Ungarn und Polen. „Wir können uns vor Bewerbungen kaum retten“, sagte VW-Konzernchef Herbert Diess. Diese Fabrik dürfte vor allem der Versorgung der tschechischen Konzerntochter Skoda dienen, außerdem gibt es im deutsch-tschechischen Grenzgebiet im Erzgebirge Lithium-Vorkommen – der wichtigste Rohstoff für die Batterien. Tschechien hat daher wohl die besten Aussichten, als weiterer Standort ausgewählt zu werden. Eine Entscheidung könnte noch bis Ende diesen Jahres fallen.

Mit dem fünften und sechsten Standort will sich Volkswagen noch etwas mehr Zeit lassen. Die niedersächsische Landesregierung hofft auf einen weiteren Standort nahe Emden – unweit der Küste und eines auf Elektro-Pkw umgerüsteten VW-Werkes. Windkraftanlagen an und in der Nordsee könnten diese Fabrik kostengünstig mit Windstrom versorgen. Ein weiterer osteuropäischer Standort wäre zudem in Rumänien oder Bulgarien denkbar.

„Volkswagen ist auf dem richtigen Weg“, sagte Ferdinand Dudenhöffer, Automobilprofessor am Center for Automotive Research (CAR) in Duisburg. Der Wolfsburger Autokonzern betreibe den Wandel zum Elektroanbieter ernsthaft. Dazu gehöre auch der Aufbau einer eigenen Batteriefertigung.

Beim Werk in Salzgitter hilft Gotion aus China als Technologiepartner

Wegen des großen Finanzierungsbedarfs im gesamten Konzern will Volkswagen die neuen Zellwerke auf jeden Fall mit Partnern errichten. Das erste Beispiel war das schwedische Unternehmen Northvolt, an dem der Wolfsburger Autokonzern seit 2019 rund 20 Prozent der Anteile hält. Erst vor wenigen Tagen hatte Northvolt über eine weitere Finanzierungsrunde 1,1 Milliarden US-Dollar eingesammelt, an der sich auch wieder VW beteiligt hatte.

Beim Bau der Fabrik in Salzgitter hilft der chinesische Zellhersteller Gotion. Vor zwei Jahren war Volkswagen mit gut einer Milliarde Euro bei dem chinesischen Unternehmen eingestiegen und wurde dadurch mit 26 Prozent größter Anteilseigner. Der VW-Konzern war damals der erste internationale Autohersteller, der sich direkt an einem chinesischen Zelllieferanten beteiligte.

VW braucht Gotion vor allem als Technologiepartner, weil das nötige Know-how über die Zellfertigung beim Wolfsburger Autohersteller erst nach und nach entsteht. Gotion hilft deshalb in Salzgitter unmittelbar beim Fabrik-Layout, dem Aufbau der Produktionsanlagen und der Festlegung der Produktionsprozesse. Salzgitter soll eine Standardfabrik werden, die der VW-Konzern vergleichsweise kostengünstig in den kommenden Jahren an den anderen geplanten Zellstandorten spiegeln kann. In Salzgitter sollen die ersten Zellen im Jahr 2025 produziert werden.

Zur Finanzierung der Zellfertigung arbeitet Volkswagen außerdem an einem Börsengang des Bereichs. Seit dem 1. Juli gibt es die „PowerCo“ als eigenständige europäische Aktiengesellschaft („SE“) mit eigenem Vorstand, in der die wesentlichen Teile des Batteriebereichs zusammengefasst sind. Die „PowerCo“ soll zum Ende des Jahrzehnts einen Jahresumsatz von 20 Milliarden Euro und 20.000 Mitarbeiter haben.

Volkswagen will die Fabriken und Batteriezellen standardisieren

Volkswagen will nicht nur das Fabrik-Layout, sondern auch die eigentlichen Batteriezellen standardisieren. Der Konzern arbeitet deshalb mit Gotion an einem Standardformat, der Einheitszelle. Sie soll in den kommenden Jahren bis 2030 etwa 80 Prozent des gesamten Bedarfs abdecken und damit entscheidend zur Kostensenkung beitragen.

Volkswagen will mit der Einheitszelle die Kosten für Batterien im Einstiegssegment schrittweise um bis zu 50 Prozent und im Volumensegment um bis zu 30 Prozent reduzieren. Technikvorstand Thoma Schmall betonte: „Auch bei der Batterie werden wir unsere Größenvorteile zugunsten der Kunden nutzen. Im Durchschnitt werden wir damit die Kosten für Batteriesysteme auf deutlich unter 100 Euro pro Kilowattstunde senken.“

Gleichzeitig versucht Volkswagen, sich unmittelbaren Zugriff auf die Batterierohstoffe zu sichern. Der Konzern hat deshalb Lieferverträge etwa mit Unternehmen aus China geschlossen. Der deutsche Lithium-Produzent Vulcan Energy wird VW ebenfalls beliefern. Zum Ende des aktuellen Jahrzehnts soll dabei auch das Recycling eine entscheidende Rolle einnehmen, weil es dann Millionen von älteren Elektroautos geben wird, deren Batterien sich wiederverwenden lassen.

Volkswagen will vom Batterie-Recycling bis hin zur Rohstoffbeschaffung alles in eigener Hand behalten und damit die Beschäftigung sichern. Der VW-Konzern verfolgt damit wie US-Konkurrent Tesla das Prinzip der vertikalen Integration. Die gesamte Wertschöpfungskette entlang des Elektroautos soll weitestgehend unter dem Konzerndach und unter VW-Führung zusammengefasst werden.

„Wir sourcen immer mehr in, nicht out. Es ist entscheidend, dass wir die Werttreiber der Zukunft selbst beherrschen – und das sind Software und Batterie“, sagte Konzernchef Herbert Diess. Volkswagen profitiere „von dieser klaren Strategie“ und werde sich damit einen Vorsprung im Wettbewerb erarbeiten.

