Autoindustrie Neuer Toyota-Chef geht nach Produktionsrekord in die Offensive

Tokio Der neue Toyota-Chef Koji Sato setzt sich gleich zum Auftakt ein ehrgeiziges Ziel. Elf Millionen Fahrzeuge will der weltgrößte Autobauer nun im laufenden Geschäftsjahr verkaufen – das hat noch kein Konzern zuvor geschafft. Sato leitete am Mittwoch seine erste Bilanzpräsentation als Vorstandschef, erst im April hatte der 53-Jährige den Posten von Gründer-Enkel Akio Toyoda übernommen.

Die Zahlen geben dem Spitzenmanager allen Grund zu Selbstvertrauen. 2022 verzeichnete Toyota einen Produktionsrekord, schon im laufenden Jahr wird die Fertigung um mehr als zehn Prozent auf dann 10,1 Millionen Fahrzeuge erhöht. Wenn man noch unter anderem die Joint Ventures in China einrechnet, soll der globale Absatz um 7,8 Prozent auf 11,4 Millionen steigen.

Nach Jahren der wirtschaftlichen Stagnation setzt Sato damit auf offensives Wachstum. „Basierend auf unserem Fundament wird unser neues Managementteam in der Lage sein, sich auf strategische Initiativen in Wachstumsbereichen zu fokussieren“, erläuterte der Manager.

Dabei dankte Sato ausdrücklich seinem Vorgänger Akio Toyoda, der ihm ein Fundament hinterlassen habe. 14 Jahre war der inzwischen 67-Jährige Konzernchef, weiterhin beaufsichtigt er das japanische Familienunternehmen als Vorsitzender des Verwaltungsrats. Er hatte in seiner Amtszeit versucht, das Management schneller und vor allem krisensicherer zu machen.

Toyoda versprach nach der Weltwirtschaftskrise und mehreren Erdbeben- und Überschwemmungskatastrophen nicht nur, dass er Toyota so flexibel machen werde, dass das Unternehmen selbst bei einer neuen Wirtschaftskrise profitabel bleibt. Der Konzern verstärkte auch seine Zusammenarbeit mit den Zulieferern, um Probleme in der Lieferkette frühzeitig zu entdecken.

Deutsche Konkurrenten sind profitabler als Toyota

Zudem verabschiedete Toyoda sich nach mehreren mehrwöchigen nationalen Produktionsstopps in Japan bei einigen Schlüsselprodukten von seinem Just-in-time-Management, legte größere Lager an und tat neue alternative Lieferanten auf. Das zahlte sich nun während der Chipkrise und der Coronapandemie aus. Auch Toyota musste die Produktion zeitweise drosseln. Aber während der Absatz von Volkswagen und General Motors drastisch sank, konnten die Japaner ihr Niveau halten und 2022 wieder steigern.

Inklusive der voll eingerechneten Verkäufe von Joint Ventures erhöhte Toyota im abgelaufenen Jahr den Absatz um 1,7 Prozent von 10,4 Millionen auf 10,6 Millionen Autos. Der Umsatz sprang sogar um 18 Prozent auf 37,1 Billionen Yen, umgerechnet 250 Milliarden Euro.

Profitabler sind allerdings die deutschen Konkurrenten. Während Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz 2022 ihre Erträge steigerten, sank Toyotas Betriebsgewinn um neun Prozent auf umgerechnet 18,2 Milliarden Euro und der Reingewinn um 13 Prozent auf 16,8 Milliarden Euro.

Ein Grund ist, dass Toyota in einigen Märkten die Preise weniger erhöht hat als viele Konkurrenten. Zudem schulterte der weltgrößte Hersteller einen Teil der steigenden Rohstoff- und Energiepreise bei einigen seiner Zulieferer. Die Lage hätte noch schlechter ausgesehen, wenn nicht Wechselkursgewinne in Höhe von 8,6 Milliarden Euro die Bilanz aufgehübscht hätten.

Dennoch will Sato die Gewinnmarge, die 2022 von 9,5 auf 7,3 Prozent gesunken war, auf 7,9 Prozent erhöhen. Zudem kippte der neue Chef die bisherige Dividendenpolitik, bis zu 30 Prozent der Gewinne an die Aktionäre auszuzahlen. Als ersten Schritt erhöhte er die Dividende für 2022 um acht auf 60 Yen pro Aktie.

Toyota-Chef Sato will Elektroauto-Absatz versechsfachen

Der Druck auf die Gewinne ist dabei nicht die einzige Baustelle des neuen Konzernchefs. Der Ex-Chef der Premiummarke Lexus wurde vor allem deshalb ans Steuer gerufen, um das größte Versäumnis seines Vorgängers Toyoda wettzumachen: den verspäteten Start in die batterieelektrische Mobilität.

In diesem Jahr will Sato den Absatz mit Elektroautos versechsfachen – auf 220.000 Stück. Selbst nach dieser starken Steigerung entspräche das gerade einmal einem Drittel der Verkaufszahlen, die Marktführer Tesla allein mit dem Model Y erzielt.

Akio Toyoda hatte den Schwung der Elektroautooffensive unterschätzt und bei Stromantrieben lange auf Toyotas Marktführerschaft bei Hybridantrieben gesetzt, die Benzin- und Elektromotoren kombinieren. Besonders die Entwicklung in China, das zum größten Elektroautomarkt geworden ist, hat die Japaner überrascht. Das gilt auch für den schnellen Aufstieg der Konkurrenz von BYD bis Nio.

Technologiechef Hiroki Nakajima ist gerade von der Shanghaier Automesse heimgekehrt und gestand: „Ich war total verblüfft.“ Und zwar nicht nur von der Vielfalt der batterieelektrischen Autos, sondern auch von der Software. „Die Differenzierung von Autos durch smarte Funktionen verläuft viel schneller, als wir erwartet haben.“

Die Aufholjagd muss nun Sato leisten. Das Ziel ist klar: 2026 will Toyota bereits mindestens 1,5 Millionen Elektroautos verkaufen, 2030 3,5 Millionen Stück. In den kommenden drei Jahren seien dafür Investitionen von 17 Milliarden Euro in Batteriewerke, neue Plattformen und Produktionslinien notwendig, sagte Finanzchef Yoichi Miyazaki. Bis 2030 kommt noch einmal die gleiche Summe dazu.

Der weltgrößte Autobauer will eine Antwort auf die schnelle Entwicklung des chinesischen Marktes geben. (Foto: Reuters) Auftritt der Toyota-Marke bZ auf der Automesse in Shanghai

China wird dabei zu Toyotas Zukunftslabor. Sato hat gerade ein eigenes Team gegründet, das vor Ort eine Antwort auf chinesische Elektroautos entwickeln soll. Denn der Markt verändert sich rasant. „Die Entwicklung würde zu lange dauern, wenn wir sie in Japan leisten würden“, sagte Nakajima.

Allerdings setzt Toyota dabei weiter darauf, neben reinen Elektroautos auch Autos mit Verbrennungsmotoren, Hybrid- und Brennstoffzellantrieb, die an Bord Strom aus der Fusion von Wasser- und Sauerstoff gewinnen, weiterzuentwickeln und zu verkaufen.

Damit will Toyota flexibel auf die unterschiedliche Nachfrage nach Antriebsarten in den verschiedenen Märkten reagieren, erklärte Konzernchef Sato: „Insbesondere in Asien und in den Schwellenländern, die bis 2030 voraussichtlich um 30 Prozent oder mehr wachsen werden, wollen wir unsere Ertragsbasis stärken, indem wir uns auf Hybrid-Elektrofahrzeuge konzentrieren und so das Marktwachstum nutzen.“

