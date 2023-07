Autoindustrie Opel-Mutter Stellantis sieht sich bei der Elektromobilität „perfekt auf Kurs“

Der internationale Autokonzern hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn eingefahren. Damit sollen auch weitere Investitionen in den Bau von E-Autos gestemmt werden.

Der Portugiese hat den Konzern auf extreme Kosteneffizienz getrimmt. Das macht sich im Ergebnis bemerkbar. Stellantis-Chef Carlos Tavares

Paris Der Opel-Mutterkonzern Stellantis sieht sich dank eines Rekordgewinns im ersten Halbjahr für seine künftigen Investitionen in die Elektromobilität gut aufgestellt. Der internationale Autohersteller liege bei seiner E-Auto-Strategie „perfekt auf Kurs“, sagte Vorstandschef Carlos Tavares am Mittwochmorgen in einer Videokonferenz mit Journalisten.

Der weltweite Absatz von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen des Konzerns stieg den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent auf 169.000 Stück. Für das Wachstum sei fast ausschließlich der europäische Markt verantwortlich, sagte Tavares.

Eine Vorreiterrolle nimmt Opel ein, das bis 2028 zur reinen Elektromarke werden soll. Neben dem Opel Mokka gehörten der elektrische Fiat 500 und der Citroën Berlingo zu den am stärksten nachgefragten Elektromodellen des Konzerns. Ab 2030 will Stellantis in Europa nur noch Elektroautos verkaufen.

Stellantis startet E-Auto-Offensive in den USA