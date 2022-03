Autoindustrie Porsche bindet sich enger an Apple – und sucht Partnerschaften unabhängig vom Mutterkonzern VW

Der Sportwagenbauer hat zwar Produktionsprobleme, will seine Ziele aber dennoch erreichen. Dazu soll auch die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Konzern ausgebaut werden.

Der Sportwagen wird ab Mitte des Jahrzehnts nur noch vollelektrisch angeboten. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Porsche 718 Boxster

Frankfurt Der Sportwagenbauer Porsche arbeitet immer intensiver mit Apple zusammen. Ende vergangenen Jahres war der Porsche-Vorstand in Kalifornien. „Wir pflegen eine sehr enge Zusammenarbeit mit Apple schon traditionell, auch weil wir dort von der Denke auf einer Wellenlänge sind“, sagte Porsche-Chef Oliver Blume am Freitag in einer Fragerunde zur Bilanzvorstellung.

Er kündigte an: „Wir werden das Apple-Car-Play erweitern. Wir haben in Kalifornien mit dem Apple-Vorstand eine Reihe von spannenden Projekten diskutiert.“ Begleitet und entwickelt werde das Thema von Porsche Digital im Silicon Valley in Palo Alto. Aber es sei noch zu früh, über konkrete Themen zu sprechen.