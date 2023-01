Autoindustrie Renault und Nissan ordnen ihre Allianz neu

Der Machtkampf zwischen Renault und Nissan hat beide Partner über Monate gelähmt. Nun wollen die beiden Autohersteller ihre Allianz komplett neu aufstellen.

Die Franzosen verlieren bei Partner Nissan an Einfluss. (Foto: dpa) Renault-Chef Luca de Meo

Tokio Renault verliert beim Allianzpartner Nissan deutlich an Einfluss. Nach langen Verhandlungen wollen die Franzosen ihren Anteil an dem japanischen Autohersteller von 43 auf 15 Prozent reduzieren, teile Renault am Montag mit. Einen ähnlichen Anteil hält Nissan an Renault.

Im Gegenzug soll sich Nissan an Ampere, der neuen Elektrosparte von Renault, beteiligen. Darüber hinaus wollen die Partner gemeinsam neue Projekte unter anderem in Indien, Mittel- und Südamerika vorantreiben.

Mit der Neuordnung würde der französische Konzern seine Vormachtstellung in der Allianz verlieren – 24 Jahre nach dem Einstieg bei Nissan. Der damalige Renault-Manager Carlos Ghosn hatte den damals kriselnden japanischen Autohersteller Nissan rasch saniert und aus der Zweier- eine Dreierallianz mit Mitsubishi Motors aufgebaut.