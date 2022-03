Autoindustrie Sinkende Marge, stagnierende Verkäufe: BMW dämpft Geschäftsausblick wegen des Ukraine-Kriegs

Weil Teile aus der Ukraine fehlen, muss der Autobauer seine Produktion drosseln. Darunter leidet die Rendite – obwohl BMW einen Gewinnsprung erwartet.

Der Autohersteller fürchtet, dass der Krieg in der Ukraine auch die Versorgung mit Bauteilen verschlechtert. (Foto: dpa) BMW-Werk in München

München Seit dem 7. März stehen die beiden wichtigsten Produktionsstandorte von BMW in Deutschland still. In München und Dingolfing mangelt es dem Konzern an Kabelbäumen aus der Ukraine, erst ab der kommenden Woche sollen die Bänder wieder regulär laufen. Diese „Einschränkungen“ infolge des russischen Angriffskriegs belasten das Geschäft von BMW. Und zwar so stark, dass der Konzern nun seinen Ausblick dämpft.

Ohne die negativen Kriegseffekte auf die eigene Lieferkette hätten die Münchener für 2022 eigentlich leicht steigende Fahrzeugverkäufe erwartet. Nun ist in Prognose von einem stagnierenden Absatz die Rede. „Aufgrund der absehbaren Anpassungen in der Produktion werden die Auslieferungen auf Vorjahresniveau erwartet“, erklärte BMW am Mittwoch.