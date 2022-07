Benachrichtigung aktivieren Dürfen wir Sie in Ihrem Browser über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts informieren? Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Fast geschafft Erlauben Sie handelsblatt.com Ihnen Benachrichtigungen zu schicken. Dies können Sie in der Meldung Ihres Browsers bestätigen. Benachrichtigungen erfolgreich aktiviert Wir halten Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten des Handelsblatts auf dem Laufenden. Sie erhalten 2-5 Meldungen pro Tag. Jetzt Aktivieren Nein, danke Anzeige

Autoindustrie Software-Chaos, Absatzprobleme in China, Misstrauen in der Führung: Was der neue VW-Chef jetzt anpacken muss Oliver Blume erwarten gleich mehrere größere Baustellen bei Volkswagen, die den Konzern schwächen. Viel Zeit bleibt ihm nicht, um Lösungen zu finden. Roman Tyborski 24.07.2022 - 13:07 Uhr Jetzt teilen Jetzt teilen Die Softwareeinheit von Volkswagen wurde mit zu vielen Aufgaben überfordert. (Foto: dpa) Cariad Düsseldorf Wenn Herbert Diess Ende August den Chefposten bei Volkswagen offiziell an Oliver Blume übergeben wird, dann hinterlässt er seinem Nachfolger einen Konzern mitten im Umbruch. Zwar hat der 63-Jährige die Transformation hin zur Elektromobilität und der Entwicklung softwarebasierter Fahrzeug angestoßen, aber bei der Umsetzung gibt es große Probleme, die das Unternehmen schwächen. Ein wesentlicher Grund: Die Transformation ist kein kontrollierter Prozess bei Volkswagen, sondern unter Diess zu einer unkoordinierten Großbaustelle geworden. Blume erwarten gleich mehrere größere Baustellen, die der 54-Jährige anpacken muss. Software Das wohl größte und drängendste Problem ist das Thema Software. Hier herrscht im Mehr-Marken-Konzern Volkswagen ein wirres Durcheinander mit schwerwiegenden Folgen. Der VW-Konzern wird über ein Jahrzehnt zwei parallele Hardware-Software-Architekturen entwickeln und pflegen müssen, zwischen denen es kaum Synergien gibt – für Experten ein No-Go in der modernen Softwareentwicklung. Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen E-Mail Pocket Flipboard