Autoindustrie Stellantis ruft 132.000 Jeep-SUV wegen Brandgefahr zurück

Bei Fahrzeugen mit Baujahr 2014 bis 2016 könnte es zu einem Kurzschluss an der Heckklappe kommen. Es handelt sich bereits um den dritten Rückruf wegen dieses Problems.

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden gebeten, diese bis zur Reparatur nicht im Freien zu parken. (Foto: AP) Jeep-Fahrzeuge

Washington Der Autokonzern Stellantis ruft in den USA 132.000 Jeep SUVs wegen Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Der Rückruf betreffe Jeep-Cherokee-Fahrzeuge der Baujahre 2014 bis 2016, die mit einer elektrischen Heckklappe ausgestattet seien, teilte die Opel-Mutter am Dienstag mit. Ein elektrischer Kurzschluss im Modul der Heckklappe könne bei ein- oder ausgeschalteter Zündung zu einem Fahrzeugbrand führen.

Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge werden gebeten, diese bis zur Reparatur nicht im Freien zu parken. Es handelt sich um den dritten Rückruf wegen dieses Problems seit 2015. Fahrzeuge, die im Rahmen früherer Rückrufe repariert wurden, müssen auch die erneute Reparatur vornehmen lassen, hieß es in einer Mitteilung an die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA.

