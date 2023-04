Autoindustrie Strategiewechsel: Toyota setzt in Zukunft verstärkt auf Elektroautos

Tokio Der japanische Autobauer Toyota will die Produktion von Elektroautos drastisch erhöhen, ohne andere Antriebe wie Verbrennungsmotoren und Brennstoffzellen zu vernachlässigen. Das ist die Botschaft des neuen Toyota-Chefs Koji Sato, der am Freitag seine Strategie vorstellte.

Sie stehe unter dem Motto „Erbe und Evolution“, sagte der 53-Jährige, der Anfang April das Ruder des weltgrößten Autokonzerns von Akio Toyoda, dem Enkel des Firmengründers, übernommen hat. „Wir verfolgen weiterhin einen mehrgleisigen Ansatz.“

Den Schwerpunkt wird er allerdings auf Elektroautos legen, bei denen der Konzern anderen Herstellern weit hinterherhinkt. Bis 2026 will der Konzern zehn neue batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) auf den Markt bringen. Der jährliche Absatz von BEVs soll bis dahin von 26.000 Autos im Jahr 2022 auf 1,5 Millionen BEVs steigen, 15 Prozent des Verkaufs. Für 2030 geht Toyota nach wie vor davon aus, dass BEVs rund ein Drittel des Absatzes ausmachen.

Zudem will Sato 2026 ein Elektroauto auf einer neuen Plattform mit einer neuen Batterie auf den Markt bringen, die bei etwa gleicher Größe die Reichweite verdoppelt. Dabei wird es sich voraussichtlich um eine Feststoffbatterie handeln, die eine deutlich höhere Energiedichte aufweist als die bisherigen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt.

Bei den Anlegern kamen die Pläne nicht gut an. Nach Beginn der Präsentation fiel der Aktienkurs um 0,4 Prozent auf 1.820 Yen (12,65 Euro). Für Toyota bedeutet der Kurs der neuen Führung eine tiefe Zäsur. Nach 13 Jahren übergab der 66-jährige Akio Toyoda überraschend das Familienerbe an Sato, den damaligen Chef der Premiummarke Lexus.

Warum Toyota bei Elektroautos hinterherfährt

Toyoda selbst zog sich auf den Posten des Vorstandsvorsitzenden zurück. Im Januar begründete er den Schritt damit, dass er beim Umbau des Autobauers zum Mobilitätskonzern an seine „Grenzen“ gestoßen sei. „Ich erwarte von Sato und seinem Team, dass sie die Grenzen überschreiten, die ich nicht überschreiten konnte.“

Toyoda sprach damit eine strategische Entscheidung an, die den Weltmarktführer bei Hybridantrieben für BEVs zum Verfolger degradiert hat. Jahrelang setzte Toyota in seiner Elektrifizierungsstrategie stärker auf Hybridantriebe als reine Elektroautos, während sich Hersteller wie Tesla oder der weltgrößte Elektroautohersteller BYD aus China auf BEVs konzentrierten.

Dies zahlt sich zum Teil zwar bis heute finanziell aus. Toyota war 2022 der einzige Hersteller weltweit, der mehr als zehn Millionen Fahrzeuge auslieferte. Die operative Gewinnmarge betrug im ersten Quartal immerhin 9,8 Prozent, ein sehr guter Wert für einen Großserienhersteller. Im Segment der Elektroautos, das in einigen Schlüsselmärkten stark wächst, ist der Autobauer dagegen bislang nur mit zwei BEV-Modellen vertreten.

Das droht sich zu rächen – nicht nur in den Industrieländern. „Toyota wird es schwer haben, seine Ziele zu erreichen“, urteilt Chris Richter, Autoanalyst beim Broker CLSA in Tokio. Den kleinen heimischen Elektroautomarkt dominiert Renault-Partner Nissan, der im vergangenen Jahr neben zwei BEVs auch ein 14.000 Euro teures Mini-BEV, den mit Mitsubishi Motors entwickelten Sakura, auf den Markt brachte. Seit diesem Jahr ist auch BYD mit mehr BEV-Modellen präsenter als Toyota.

Toyota will nicht nicht nur auf Elektroautos setzen

Koji Endo, Chef der Analyseabteilung von SBI Securities, fürchtet nach dem Besuch einer Motorshow in Thailand sogar um die Vormachtstellung der Japaner in Südostasien. „Nachdem ich die Autoshow gesehen habe, denke ich, dass sich das in den nächsten fünf Jahren schnell ändern könnte.“ Der Grund: „Ich war schockiert, dass BYD aus China den größten Stand hatte.“ Bei seinem letzten Besuch vor der Corona-Pandemie hätten noch Toyota und die anderen Japaner die Automesse in Bangkok dominiert. Und nun bauen mehrere chinesische Hersteller bereits BEV-Fabriken in Thailand, über die sie ganz Südostasien erschließen können.

Der weltgrößte Elektroautohersteller BYD aus China ist auf Expansionskurs. (Foto: Reuters) BYD

Kampflos will der neue Toyota-Chef den Markt nicht aufgeben. Eine neue Abteilung kümmert sich um die Entwicklung reiner BEVs und neuer Prozesse, die Entwicklungszeiten und Investitionen halbieren sollen. Doch die Botschaft des Marktes lautet für Sato und sein Führungsteam nicht, nur auf Elektroautos und neue Dienstleistungen zu setzen. Er will auch Verbrennungsmotoren weiterentwickeln, ebenso Motoren, die Wasserstoff verbrennen, und natürlich – für den Schwerlastverkehr – Brennstoffzellen, die Strom aus der Fusion von Wasser und Sauerstoff gewinnen.

Der Feind sei das Kohlendioxid, nicht die Antriebsart. „Die wichtigste Frage ist daher, wie wir die Emissionen weltweit reduzieren können.“ Dafür sei ein „realistischer Ansatz“ nötig, sagt Sato. Denn in vielen Ländern stamme der Strom oft nur zu einem geringen Teil aus erneuerbaren Energien. Und Toyota wolle keine Kunden zurücklassen.

Analysten können dem mehrgleisigen Ansatz mehr abgewinnen als Investoren. Natürlich müssten Elektroauto-Offensiven jetzt Priorität haben, meint Richter. „Aber es ist gut, die Eier auf mehrere Körbe zu verteilen.“ Steigende Rohstoffpreise oder politischen Kurswechsel stellen für ihn Risiken für Elektroautos dar. Aber er fordert Reaktionsschnelligkeit. Und die will Sato liefern, indem er das Management flexibler und schneller macht. Sein Fazit: „Ich glaube, dass Handeln, Schnelligkeit und ein starker Wille die Zukunft verändern werden“.

