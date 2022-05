Autoindustrie Toyota legt Rekordbilanz vor – erwartet 2022 aber einen Gewinnrückgang

Tokio Auf den ersten Blick schien die Stärke von Toyota bei der Präsentation der Jahresbilanz 2021 ungebrochen. Umsatz und Gewinn sind auf einen neuen Rekord gestiegen. Im Gegensatz zum großen Konkurrenten Volkswagen konnte Toyota den Absatz sogar um 4,7 Prozent steigern und knackte mit 10,4 Millionen verkauften Fahrzeugen wieder die Zehn-Millionen-Marke.

Finanziell lief es gut: Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf 31,4 Billionen Yen (229 Milliarden Euro), der Betriebsgewinn um 36 Prozent auf knapp unter drei Billionen Yen (21,8 Milliarden Euro) und der Reingewinn um 27 Prozent auf 2,9 Billionen Yen (20,8 Milliarden Euro). Damit ist Toyota sogar noch profitabler als vor der Coronakrise.

Doch an der Börse mehren sich die Zweifel: Die Aktie knickte nach der Präsentation der Jahreszahlen um 4,4 Prozent ein. Der Grund ist der dürftige Ausblick, den der Konzern für das Jahr 2022 gegeben hat. Wegen der rasant gestiegenen Rohstoffkosten hat Toyota seine Prognose für das Geschäftsjahr gesenkt.

Der Konzern rechnet nun damit, dass die Einkaufskosten im laufenden Jahr um 125 Prozent auf rund 11 Milliarden Euro in die Höhe schießen werden. Obwohl der Konzern mehr Ab- und Umsatz voraussagt, erwartet er daher einen Gewinnrückgang von 17 Prozent auf 2,4 Billionen Yen (etwa 17,5 Milliarden Euro).

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„In diesem Geschäftsjahr ist es noch schwieriger als in anderen Jahren, eine Vorhersage zu machen“, erklärte Toyotas Kommunikationschef Jun Nagata bei der Präsentation der Zahlen. Der Konzern erwartet zwar bessere Ergebnisse in China und den USA, aber Stagnation in Japan und Asien und überwiegend Risiken in Europa. „Die Lage in der Coronapandemie und im Ukrainekrieg kann sich immer schnell ändern“, mahnt Nagata.

Der Anstieg der Rohstoffpreise sei so rasch und plötzlich vonstattengegangen, dass Toyota die Kosten nicht innerhalb eines Jahres durch Einsparungen absorbieren könne, betont der Konzern. Aber auch Preiserhöhungen auf breiter Front bezeichnete Kommunikationschef Nagata als „sehr schwierig“. Denn die Kunden hätten sich an ein bestimmtes Niveau gewöhnt.

Auch in den USA sind die Japaner sehr erfolgreich unterwegs. (Foto: dpa) Toyota

Toyota legt traditionell konservative Prognosen vor. Und macht auch keine Ausnahme: Der Konzern fußt diese darauf, dass der Yen gegenüber dem Dollar deutlich auf 115 Yen ansteigt. Am Mittwoch wurde der Dollar allerdings mit 130 Yen gehandelt.

Viele Devisenexperten halten einen weiteren Fall des Yen für wahrscheinlich, da die US-Notenbank die Zinsen erhöht, die Bank von Japan aber nicht. Ein Fall des Yen wäre wiederum gut für Toyotas Bilanz, da die Ergebnisse im Ausland bei der Umrechnung in Yen Wechselkursgewinne erzeugen. Zudem ist die vorhergesagte Gewinnmarge von 7,3 Prozent noch immer recht hoch für einen globalen Massenhersteller. Und seine massiven Investitionen in eine Elektroautooffensive will der Konzern ebenfalls nicht zurückfahren.

Toyota geht mit einer soliden Bilanz in die Rohstoffinflation

Mit einer Gewinnmarge von 9,5 Prozent ist Toyota nach wie vor der mit Abstand ertragreichste japanische Autohersteller. Die Renault-Partner Nissan und Mitsubishi Motors feiern diese Woche eine Rückkehr in die Gewinnzone. Der Erzrivale Honda, der wie Nissan am Donnerstag das Geschäftsjahr 2021 bilanzieren wird, sagt eine Gewinnmarge von 5,5 Prozent voraus.

>>> Lesen Sie hier: Sony erzielt Betriebsgewinn von einer Billion Yen – China-Lockdowns belasten die Prognose

Das gute Abschneiden sei auf einen 13 Jahre alten Plan von Konzernchef Akio Toyoda zurückzuführen, betont Toyotas Finanzchef Kenta Kon. Nachdem Toyota in der Weltfinanzkrise 2008 von Rekordgewinnen direkt tief in die Verlustzone rutschte, versprach Toyoda eines: Er wolle das Produktionssystem so flexibel aufstellen, dass der Konzern selbst bei einer globalen Krise nicht wieder Verluste schreiben würde. Seitdem hat Toyota das Umsatzniveau, das für einen Profit benötigt wird, um 30 Prozent gesenkt.

Auch mit der Designstrategie, der sogenannte Toyota New Global Architecture, habe Toyoda das Fahrverhalten der Toyota-Modelle deutlich verbessert. Seit 2015 konnte der Konzern seinen Marktanteil in 11 von 15 wichtigen Märkten erhöhen. Toyotas vorausschauende Einkaufsstrategie sorgte zudem dafür, dass der Konzern seine Produktion weniger drosseln musste als viele Konkurrenten.

Mehr: Das sind die profitabelsten Autohersteller der Welt