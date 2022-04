Autoindustrie „Trotz heftigen Gegenwinds“: Mercedes erzielt Rekordmarge von 15 Prozent

Frankfurt Höhere Preise, kaum Rabatte und ein Fokus auf Luxusautos: Dank dieser drei Faktoren wirtschaftet Mercedes-Benz so profitabel wie nie zuvor in seiner mehr als 136-jährigen Geschichte. Konkret hat der Stuttgarter Autobauer im ersten Quartal einen Betriebsgewinn von 5,2 Milliarden Euro erzielt. In Relation zum Umsatz von 34,9 Milliarden Euro ergibt sich daraus eine operative Marge von satten 15 Prozent.

Selbst unter dem Strich ist die Nettorendite zweistellig. Bereinigt man das Ergebnis um Sondereffekte konnte der Dax-Konzern in seiner dominanten Autosparte seine Marge sogar auf 16,2 Prozent steigern und jene im Geschäft mit Kleintransportern auf 12,6 Prozent. In der Finanzsparte lag die Eigenkapitalrendite bei mehr als 20 Prozent. Das ist erstaunlich. Schließlich musste die Marke mit dem Stern zuletzt einen spürbaren Rückgang bei den Verkäufen hinnehmen.

„In diesem anspruchsvollen Umfeld sind Widerstandsfähigkeit und Preisdurchsetzung besonders wichtig“, betont Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm. „Unser verstärkter Fokus auf begehrenswerte Top-End- und Elektrofahrzeuge in Kombination mit anhaltender Kostendisziplin hat es uns ermöglicht, trotz heftigen Gegenwinds ein starkes Ergebnis zu erzielen.“

Tatsächlich forciert Mercedes schon länger den Vertrieb von besonders rentablen Modellen wie der Luxuslimousine S-Klasse, dem Geländewagen G-Klasse und Submarken wie Maybach oder AMG. Von diesen High-End-Fabrikaten konnten die Stuttgarter von Anfang Januar bis Ende März rund 78.000 Fahrzeuge verkaufen. Das entspricht einem Plus von fünf Prozent. Gleichzeitig schrumpften die Pkw-Auslieferungen insgesamt infolge des Chipmangels und des Ukrainekriegs um zehn Prozent.

Starke Zahlen. (Foto: imago images/sepp spiegl) Mercedes-Chef Ola Källenius

Anders als früher litt unter dem sinkenden Absatz aber weder der Umsatz noch das Ergebnis. Im Gegenteil. Dank des Wachstums bei ultraluxuriösen Limousinen und SUVs konnte Mercedes seine Erlöse sogar um sechs Prozent leicht steigern und den Reingewinn um immerhin drei Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Absatz der S-Klasse verdoppelt

Treiber des guten Ergebnisses war vor allem die neue S-Klasse. Mit dem Fabrikat zum Basispreis von 105.403 Euro erwirtschaftet Mercedes teils Margen von mehr als 20 Prozent. Da trifft es sich gut, dass der Konzern den Absatz der S-Klasse im ersten Quartal auf 32.000 Einheiten verdoppeln konnte – während nahezu alle anderen Segmente einen Absatzeinbruch erlitten.

Dennoch glänzt nicht alles bei Mercedes. Infolge des Dieselskandals fielen Kosten von 281 Millionen Euro an. Zudem musste der Konzern Abschreibungen in Höhe von 709 Millionen Euro auf Vermögenswerte in Russland vornehmen. Die Stuttgarter hatten nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ihre Geschäfte in Russland und den Export von Fahrzeug und Komponenten nach Russland komplett gestoppt. Seither ruhen alle Aktivitäten, auch die Produktion nahe Moskau.

Aus dem Verkauf von Niederlassungen in Kanada und Grand-Prix-Anteilen ergab sich parallel allerdings ein positiver Einmaleffekt von 918 Millionen Euro. Dieser Effekt hat die negativen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis nahezu zur Gänze ausgeglichen.

Obwohl Mercedes enorm profitabel ist, musste der Konzern die Renditekrone im ersten Quartal abgeben. Denn der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla erzielte zuletzt sogar eine operative Gewinnmarge von 19,2 Prozent. Damit liegt Tesla um gut vier Prozentpunkte vor Mercedes. Die Schwaben haben unterdessen ihre Geschäftsprognosen für das laufende Jahr bestätigt.

Demnach stellt die Sternentruppe in der Autosparte für 2022 eine bereinigte Umsatzrendite von 11,5 bis 13 Prozent in Aussicht. In seiner Van-Division strebt Mercedes eine Rendite von acht bis zehn Prozent an und im Finanzgeschäft eine Eigenkapitalrendite von 16 bis 18 Prozent. Der Fahrzeugabsatz soll leicht steigen.

Der Ausblick ist ambitioniert. Zumal Mercedes explizit auf wachsende Unsicherheiten aufgrund des Krieges, Störungen der Lieferketten und steigender Rohstoff- und Energiepreise hinweist. „Eine Eskalation über den aktuellen Stand hinaus könnte erhebliche negative Konsequenzen für die Geschäftstätigkeit von Mercedes-Benz haben“, betont der Konzern.

Zudem warnt Mercedes vor „Inflationsrisiken“ warnt, die das ganze Jahr anhalten könnten. Durch eine „starke Preisdurchsetzung“ wollen die Schwaben alle negativen Effekte so gut wie möglich abmildern.

