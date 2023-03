Autoindustrie Volkswagen baut für Scout ein eigenes Werk in South Carolina – und hebt nach Gewinnplus Dividende kräftig an

Volkswagen erwartet für das laufende Geschäftsjahr deutliche Zuwächse bei Umsatz und Rendite. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.

Die Serienproduktion könnte 2026 anlaufen. (Foto: Scout Motors) Modell des neuen Werks in South Caroline

Düsseldorf Trotz Ukrainekrieg und Energiekrise blickt Europas größter Autobauer Volkswagen optimistisch in das kommende Geschäftsjahr. 15 Prozent mehr Umsatz und 9,5 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge will der Konzern 2023 schaffen. Die Umsatzrendite soll zwischen 7,5 und 8,5 Prozent liegen – am unteren Ende der Spanne ist das ein halber Prozentpunkt mehr als für 2022 prognostiziert worden war. Auch den Reingewinn steigerten die Wolfsburger im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 15,8 Milliarden Euro.

An der Börse feierten Anleger die Zahlen, die VW am Freitag kommunizierte. Der Kurs der VW-Aktie sprang am Nachmittag zeitweise um mehr als elf Prozent ins Plus und schloss im Xetra-Handel schließlich 10,56 Prozent fester bei 142,20 Euro.