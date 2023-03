Autoindustrie Volkswagen bündelt Bank- und Leasing-Geschäft in Europa

Die Volkswagen Bank soll mit dem Europa-Geschäft der Leasing- und Versicherungs-Tochter der Volkswagen Financial Services AG in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden.

Frankfurt Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen bringt sein Finanzierungs- und Leasing-Geschäft in Europa wieder unter ein Dach. Die Volkswagen Bank soll dazu mit dem Europa-Geschäft der Leasing- und Versicherungs-Tochter Volkswagen Financial Services AG in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden, wie die beiden Konzerngesellschaften am Mittwochabend mitteilten.

Die Volkswagen Leasing GmbH wird eine Tochter der Volkswagen Bank. VW zieht damit die Konsequenzen aus dem starken Wachstum des Leasing-Geschäfts. Die immer größer werdenden Fahrzeugflotten müssen refinanziert werden, was über die Volkswagen Bank leichter und wohl günstiger ist.

„Mit der Bündelung der Tätigkeiten in einem europäischen Finanzdienstleister kann die Refinanzierungsstärke der Volkswagen Bank GmbH für das Wachstum des Leasinggeschäfts in Deutschland und Europa optimal genutzt werden", hieß es dazu in der Mitteilung. VW hat sich auf die Fahnen geschrieben, zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister zu werden. Die Volkswagen Financial Services ist künftig nur noch für das außereuropäische Finanzdienstleistungs-Geschäft zuständig. Die Umstrukturierung soll bis Mitte kommenden Jahres umgesetzt werden. Organisatorisch vollzieht der Autobauer damit nach gut sechs Jahren eine Kehrtwende. 2016 hatte er die Volkswagen Bank aus der Volkswagen Financial Services herausgelöst und direkt an der Volkswagen AG aufgehängt. Seither stand nur noch das Bank- und Kreditgeschäft in Europa unter der Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB). Künftig werde die ganze Europa-Finanzholding von der EZB überwacht, erklärte der Konzern.