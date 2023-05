Autoindustrie Volkswagen holt bei Auslieferungen in China auf

Der Autohersteller musste zuletzt Rückschläge bei der Auslieferung auf dem chinesischen Markt einstecken. Nun verzeichnet der Konzern dort ein leichtes Auslieferungsplus.

Seit Jahresbeginn rollten 2,76 Millionen Pkw, Lkw und Busse zu den Kunden. (Foto: Reuters) Volkswagen-Produktion

Wolfsburg Volkswagen hat nach den Rückschlägen in China bei den Auslieferungen im vergangenen Monat kräftig aufgeholt. Im April übergaben die Wolfsburger auf ihrem größten Einzelmarkt 255.700 Fahrzeuge an Kunden und steigerten den Absatz dort binnen Jahresfrist um fast 80 Prozent, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Auch in anderen Regionen legten die Auslieferungen deutlich zu, um 28,7 Prozent in Westeuropa und um 34 Prozent in Südamerika. In Nordamerika fiel das Wachstum mit 8,9 Prozent nicht so hoch aus. Weltweit steigerte sich Europas größter Autokonzern im vergangenen Monat um 40 Prozent. Seit Jahresbeginn rollten 2,76 Millionen Pkw, Lkw und Busse zu den Kunden, plus 14,3 Prozent.

In China, wo Volkswagen bei E-Autos unter zunehmendem Druck heimischer Hersteller steht, schaffte der Konzern über alle Antriebsarten hinweg nach vier Monaten ein leichtes Auslieferungsplus von 0,4 Prozent. Unter den Marken legten im April sowohl die Volumengruppe mit VW, Skoda und Seat/Cupra als auch die Premiumgruppe mit Audi weltweit stark zu. Auch Porsche verkaufte im vergangenen Monat mehr von seinen Sportwagen und SUV. Die Lkw-Tochter Traton mit Marken wie MAN, Scania und Navistar lieferte im April 39,4 Prozent mehr aus als vor einem Jahr. Mehr: China-Deal beschert BMW Rekordgewinn