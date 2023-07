Autoindustrie Volkswagen investiert eine Milliarde Euro in Südamerika

In Südamerika setzt VW nicht nur auf Elektroautos, sondern plant auch neue Verbrenner, die Biosprit tanken. Doch das ist nur ein Baustein der neuen Südamerika-Offensive.

Der elektrische Bus soll ab diesem Jahr auch in Südamerika verkauft werden. (Foto: VW) VW ID. Buzz

Frankfurt Die Marke Volkswagen will ihr Wachstum in Südamerika mit einer Milliardeninvestition und vielen neuen Modellen vorantreiben. Bis 2026 werde eine Milliarde Euro in die Entwicklung von Verbrennungsmotoren auf Ethanolbasis und neue Geschäftsmodelle wie Auto-Abonnements investiert, teilte der Autobauer am Dienstag mit. In den nächsten beiden Jahren kommen demnach 15 neue Modelle auf den Markt – darunter die Elektroautos ID.4 und ID.Buzz, die noch in diesem Jahr in Brasilien verfügbar sein sollen. Dazu kommen Verbrennermodelle, die vollständig mit nachhaltigem Biosprit betankt werden können.

Die in Europa entwickelten Motoren werden dafür im neu eröffneten Entwicklungszentrum von Volkswagen Brasilien angepasst. Hintergrund ist der langsamere Umstieg auf E-Autos in der Region. Für Brasilien werde der Marktanteil reiner batterieelektrischer Fahrzeuge 2033 auf rund vier Prozent geschätzt, während in Europa ab 2035 alle Neuwagen einen CO2-freien Antrieb haben müssen.

Für Volkswagen gleichen die Absatzzahlen in Südamerika einer Berg- und Talfahrt. 2022 fiel die Zahl der Pkw-Auslieferungen im Konzern unter die Schwelle von 400.000 Autos, der niedrigste Stand seit mindestens fünf Jahren. Gleichzeitig will der Konzern weitere Standbeine in seiner Strategie etablieren, um weniger abhängig von seinem Haupt-Absatzmarkt China zu werden und dennoch die eigenen Volumenziele zu erreichen. Der Volkswagen-Konzern plant für das laufende Jahr mit 9,5 Millionen ausgelieferten Fahrzeugen, gut eine Million mehr als bisher. Ein Großteil dieses Wachstums dürften die Volumenmarken VW, Seat/Cupra und Skoda einfahren. Bei der Kernmarke VW geht man davon aus, dass der südamerikanische Automobilmarkt bis 2030 jährlich voraussichtlich um elf Prozent zulegt und damit zu den weltweit am stärksten wachsenden Märkten gehören wird, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Bis 2027 plant VW auf dem größten Einzelmarkt Brasilien, auf dem Volkswagen seit 70 Jahren präsent ist, um 40 Prozent zu wachsen. Zuletzt lag die Zahl der Pkw-Auslieferungen in dem Land bei knapp 280.000 Fahrzeugen. „Südamerika ist als schnell wachsender Automarkt für Volkswagen von strategischer Bedeutung", erklärte Markenchef Thomas Schäfer. Der Autobauer habe nach jahrelangen Verlusten in den vergangenen Jahren die Wende geschafft. Jetzt gelte es, weiter Kosten zu senken und gleichzeitig die Produktoffensive umzusetzen.