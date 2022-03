Autoindustrie Volkswagen-Konzern ruft Plug-in-Hybride wegen Brandgefahr in die Werkstatt

120.000 Plug-in-Hybride von VW, Audi, Skoda und Seat müssen in die Werkstatt. Eine fehlerhafte Sicherung könnte womöglich zum Brand führen.

Volkswagen T7 als Plug-in-Hybrid: Auch der neue teilelektrische Kleinbus des Wolfsburger Autoherstellers fällt unter den aktuellen neuen Rückruf wegen möglicher Brandgefahr. (Foto: imago images/Manfred Segerer) Plug-in-Hybride von Volkswagen bekommen zusätzlichen Hitzeschutz

Düsseldorf Brandgefahr bei Plug-in-Hybriden aus dem Volkswagen-Konzern: Wie das Unternehmen am Donnerstag bestätigte, werden deshalb fast 120.000 Fahrzeuge in die Werkstätten gerufen. Neben der Kernmarke Volkswagen Pkw sind davon Autos von Audi, Skoda und Seat betroffen. Ein Kurzschluss im Umfeld der Batterie könnte zu einem Fahrzeugbrand führen. Als Aufsichtsbehörde hat sich auch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg eingeschaltet.

„Eine Sicherung im Antriebssystem von einigen Plug-in-Hybridfahrzeugen kann in einzelnen Fällen Mängel aufweisen“, bestätigte ein VW-Sprecher. Im ungünstigsten Fall sei es möglich, dass diese Sicherung bei einem Überspannungsfall (Kurzschluss) nicht richtig funktioniere. Nach VW-Angaben gibt es bislang einen nachgewiesenen Fall, bei dem ein solcher Kurzschluss zum Brand eines Plug-in-Hybrid (PHEV) geführt habe. Weltweit sind mehr als 300.000 PHEV-Fahrzeuge des Konzerns unterwegs.