Autoindustrie Volkswagen setzt beim automatisierten Fahren auf Chips von Qualcomm

Düsseldorf Volkswagen bindet sich bei der Entwicklung des automatisierten Fahrens langfristig an den US-Chipkonzern Qualcomm. Der Autobauer wird den speziell für das automatisierte Fahren entwickelten „System-on-a-Chip“ (SoC) von 2026 an weltweit über alle Marken hinweg einsetzen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Volkswagen wollte sich zu den Informationen nicht äußern.

Nach BMW und Mercedes-Benz hat sich Volkswagen damit als letzter deutscher Autokonzern auf eine langjährige Chipkooperation festgelegt. BMW arbeitet wie Volkswagen mit Qualcomm zusammen. Mercedes setzt auf Nvidia.

Die Entscheidung der Wolfsburger kommt überraschend. In der Branche galt bislang die Intel-Tochter Mobileye als Favorit für eine Zusammenarbeit mit VW, da beide Unternehmen bereits seit Längerem bei diversen Fahrerassistenzsystemen kooperieren.

Der Vertrag mit Qualcomm hat eine Laufzeit bis 2031. Die ersten Chips werden 2025 an VW geliefert. Laut Insidern beläuft sich das Vertragsvolumen auf gut eine Milliarde Euro.

Auf dem Qualcomm-Chip wird VW eine Software für das automatisierte Fahren aufspielen, die der Autobauer derzeit gemeinsam mit Bosch entwickelt. In einem zweiten Schritt soll auf dem Chip auch die geplante Software für das automatisierte Fahren auf dem sogenannten Level 4 laufen. Auf diesem Level können Fahrzeuge auf der Autobahn durchgehend selbstständig fahren.

Ausschlaggebend für den Deal ist der Innovationsdruck, unter dem Volkswagen und die gesamte Autobranche bei den Themen Vernetzung und autonomes Fahren stehen. Qualcomm sei ein „Beschleuniger“, heißt es in Konzernkreisen. Dank des Chips des US-Konzerns könne der Autobauer seine mit Bosch entwickelte Software schneller auf den Markt bringen.

Diess zu Besuch in San Diego

Für die Unterzeichnung des Vertrags war der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess vor wenigen Tagen zur Konzernzentrale von Qualcomm nach San Diego in den USA gereist. Dort hatte sich Diess zusammen mit Qualcomm-CEO Cristiano Amon und Qualcomm-Automotive-Chef Nakul Duggal auf die Konditionen der künftigen Zusammenarbeit verständigt.

Dass Diess für die Verhandlungen persönlich in die USA fliegt, zeigt die Bedeutung der Kooperation für Europas größten Autohersteller und seinen Konzernchef. Für den 63-Jährigen ist die Vereinbarung mit Qualcomm ein Erfolg mit großer Signalwirkung. Er kann Kritikern damit zeigen, dass es beim Zukunftsgeschäft mit dem automatisierten Fahren bei der VW-Softwareeinheit Cariad endlich vorangeht.

Im Konzern selbst und auch außerhalb hatte sich zuletzt die Kritik an Diess und Cariad gehäuft. Seit Jahresbeginn hat Diess als VW-Chef die operative Aufsicht über die Softwareeinheit übernommen. Gemeinsam mit Cariad-Chef Dirk Hilgenberg arbeitet er die Softwarestrategie des VW-Konzerns aus. Nun stehen beide unter besonderer Beobachtung und entsprechendem Erfolgsdruck.

Cariad sieht sich seit Längerem dem Vorwurf ausgesetzt, die vorgegebenen Zeitpläne nicht einhalten zu können. Intern scheinen vor allem die Widerstände einzelner Marken groß zu sein. Der Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche ist Insidern zufolge nicht wirklich von den Fähigkeiten der Cariad überzeugt. Weil dort die Software für neue Modelle nicht rechtzeitig fertig wird, verschieben sich teilweise deren Marktstarts. Selbst Zulieferer, mit denen Cariad bei der Softwareentwicklung zusammenarbeitet, sehen den schleppenden Fortgang kritisch, wie das Handelsblatt zuletzt berichtet hatte.

In Wolfsburg werden Verzögerungen bei der Cariad inzwischen offen eingestanden. Probleme habe es im vergangenen Jahr bei verschiedenen Softwareprojekten gegeben. Damals trug noch Audi-Vorstandschef Markus Duesmann die Verantwortung für die neue Softwareeinheit. Jetzt gehe es schneller vorwärts, heißt es im Unternehmen.

Zunehmender Wettbewerbsdruck

Dass nun zumindest die Chipfrage beim automatisierten Fahren geklärt ist, dürfte der weiteren Entwicklung der Software im Volkswagen-Konzern neuen Schub verleihen. Der Wolfsburger Hersteller hat nicht mehr besonders viel Zeit. Denn angesichts von Konkurrenten wie Tesla und Newcomern aus China, beispielsweise Xpeng oder Nio, die bereits mit fertigen Softwaresystemen im europäischen Markt antreten, ist der Wettbewerbsdruck enorm groß.

Volkswagen und auch die anderen deutschen Hersteller müssen in den kommenden zwei bis drei Jahren bei der Software für das automatisierte Fahren und den Auto-Betriebssystemen nachziehen, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu sein. Dieses Zeitfenster können Volkswagen und Co. nur dann einhalten, wenn sie sich bei der Hardware Hilfe von großen Chipkonzernen holen.

Der weltgrößte Zulieferer paktiert beim automatisierten Fahren mit VW. (Foto: Bosch) Bosch-Entwickler

Autochips wiederum werden für die gesamte Chipindustrie immer wichtiger: Ihr Marktanteil soll bis 2030 auf 14 Prozent des gesamten Chipmarkts steigen, sechs Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr. Die Erlöse in diesem Bereich werden sich nach Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey bis 2030 auf rund 160 Milliarden Dollar verdreifachen.

Trotz der anhaltenden Versorgungsnöte bei Halbleitern sind die Umsätze mit Autochips 2021 weltweit um gut 28 Prozent auf 52 Milliarden Dollar in die Höhe geschossen.

Im Unterschied zu BMW und Mercedes verfolgt VW einen besonders ambitionierteren Plan. Während die süddeutschen Konkurrenten die Software für das automatisierte Fahren gemeinsam mit den jeweiligen Chipkonzernen entwickeln, setzt die Volkswagen-Tochter Cariad auf Bosch als Softwarepartner. Der VW-Konzern und der weltgrößte Autozulieferer hatten vor wenigen Monaten ein entsprechendes Kooperationsabkommen abgeschlossen.

Bosch war deswegen in die Entscheidung zum Chipeinkauf von Volkswagen bei Qualcomm einbezogen, heißt es im Konzern. Denn die gemeinsam entwickelte Software muss eng mit der Hardware, also dem Chip, abgestimmt werden, damit aus dem Chip unter minimalem Stromverbrauch die maximale Leistung herausgeholt werden kann. Dieses Vorgehen ist aus der Smartphonewelt bekannt, in der Apple beispielsweise für seine iPhones eigene, für die jeweilige Software maßgeschneiderte Chips verwendet.

Der Wettbewerb in der E-Mobilität stellt den Automanager vor große Herausforderungen.

(Foto: Volkswagen AG) VW-CEO Herbert Diess

Die Chips, die Volkswagen künftig für das automatisierte Fahren von Qualcomm beziehen wird, sind noch vollständig vom amerikanischen IT-Konzern entwickelt worden. Doch das soll sich bald ändern, der VW-Konzern will selbst Halbleiter entwickeln, um sie bedarfsgerecht in seinen Fahrzeugen einsetzen zu können. Mit Neuigkeiten sei dazu noch in diesem Jahr zu rechnen, verlautete am Wochenende aus Unternehmenskreisen.

VW erhofft sich mit der Entscheidung für Bosch als Softwarepartner mehr Kontrolle bei der Entwicklung – und höhere Umsätze. Konkurrent Mercedes beispielsweise habe sich mit der Entscheidung sowohl bei der Hard- als auch der Software mit Nvidia zu kooperieren, in einen „Knebelvertrag“ begeben, behaupten Kritiker.

So sollen von 2024 an, wenn die ersten gemeinsam entwickelten Systeme bei Mercedes auf den Markt kommen, zum Teil mehr als 40 Prozent der Einnahmen, die Mercedes mit Softwarepaketen für automatisierte Fahrfunktionen generiert, bei Nvidia landen.

Volkswagen habe sich auch deswegen für Qualcomm entschieden, um nicht in eine zu große Abhängigkeit zu geraten. „Denn im Gegensatz zu anderen Chipherstellern war Qualcomm das einzige Unternehmen, das uns eine Kooperation auf Augenhöhe angeboten hat“, sagte eine Person mit Kenntnis der Vorgänge bei VW. So basiert der Vertrag von Volkswagen mit Qualcomm nicht auf einem „Revenue-Sharing“-Model wie bei Mercedes, sondern die Wolfsburger zahlen pro Chip.

Für Qualcomm dürfte sich der Deal dennoch lohnen. Denn die Halbleiter sollen weltweit in allen Fahrzeugen des VW-Konzerns zum Einsatz kommen. Der Autobauer verkauft derzeit jährlich knapp neun Millionen Autos und hat damit mehr Marktmacht als der Konkurrent Mercedes, der im Jahr 2021 etwa 2,5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hat.

Allerdings stehen Diess und Hilgenberg vor schwierigen Gesprächen im eigenen Konzern. Vor allem Marken, die ihre Fahrerassistenzsysteme bislang auf Grundlage anderer Chiphersteller entwickelt haben, müssen sich nun umstellen. Das könnte vor allem die Entwickler bei Audi vor den Kopf stoßen. Die Ingolstädter kooperieren seit Jahren mit Qualcomms Konkurrent Nvidia.

Bereits 2017 hatte Audi gemeinsam mit Nvidia ein System für die Luxuslimousine A8 entwickelt, das automatisiertes Fahren auf dem Level 3 erlauben sollte. Bei diesem Level können Fahrzeuge bei geringem Tempo über längere Zeit selbstständig über die Autobahn fahren.

Die Funktion wurde allerdings nie freigeschaltet, weil die Zulassungsbehörden nicht mitspielten. 2020 hat Audi das Projekt begraben. Die Audi-Ingenieure werden sich nun auf Qualcomm-Chips umstellen müssen.

VW kooperiert künftig mit dem US-Konzern. Qualcomm-Chip

Mit dem Qualcomm-Deal hat Volkswagen zudem nur die erste von mehreren Hürden genommen. Offen ist noch, welchen Chip Volkswagen in den Hochleistungsrechnern für das künftige selbst entwickelte Auto-Betriebssystem verwenden wird. Darüber verhandelt der Autobauer derzeit mit allen drei großen Anbieter aus den USA: Nvidia, Qualcomm und Intel.

Mit dem kommenden Auto-Betriebssystem will Volkswagen unter anderem die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Fahrzeuge über den neuen Mobilfunk-Standard 5G kommunizieren können. Das geplante Betriebssystem „VW.os“ soll ebenfalls von 2026 an in allen Fahrzeugen aus dem Volkswagen-Konzern verwendet werden. Auch für die Entwicklung dieses Betriebssystems ist Cariad verantwortlich.

