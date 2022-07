Autoindustrie Volkswagen sichert mit neuer Kooperation über Jahre seine Chipversorgung

Düsseldorf Volkswagen steigt tiefer ins Chipgeschäft ein. Am Dienstag verkündete Cariad, die Software-Einheit des Autobauers, eine Chipkooperation mit STMicroelectronics (ST). Mit dem Halbleiterhersteller will Cariad die Chips für VWs Software-Einheitsplattform E2.0 entwickeln.

ST stellt die Chiparchitektur bereit, Cariad soll die Anforderungen und Funktionalitäten der Chips definieren. Die gemeinsam entwickelten Chips werden in den Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns für das Konnektivitäts- und Energiemanagement zuständig sein, außerdem für Over-the-Air-Updates. Dabei wird die Fahrzeugsoftware über eine Internetverbindung aktualisiert, ohne Werkstattbesuch.

Volkswagen schließt damit einen weiteren Chipdeal nach der Partnerschaft mit Qualcomm ab. Der US-Konzern wird VW ab 2026 mit komplexen Chips für das automatisierte Fahren beliefern, die in Zentralrechnern der Fahrzeuge verbaut werden.

Die mit ST entwickelten Chips werden überwiegend in sogenannten Zonencontrollern zum Einsatz kommen. Zonencontroller übernehmen einfachere Aufgaben im Auto, wie zum Beispiel die Steuerung der Klimaanlage oder die elektrische Sitzeinstellung. Bislang gibt es für jede dieser Funktionen ein eigenes Steuergerät. Künftig übernimmt ein Zonencontroller die Funktion mehrerer Steuergeräte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Besonders an der Kooperation ist, dass der Auftragsfertiger TSMC Teil der Vereinbarung ist. Der größte Chiphersteller der Welt wird für den von VW und ST entwickelten Chip entsprechende Wafer-Produktionskapazitäten freihalten. „Mit der geplanten direkten Kooperation mit STMicroelectronics und TSMC gestalten wir aktiv unsere gesamte Halbleiter-Lieferkette“, teilt Murat Aksel, VW-Einkaufsvorstand, mit. „Wir sorgen dafür, dass genau die Chips produziert werden, die wir für unsere Autos benötigen, und sichern uns Jahre im Voraus die Versorgung mit nachgefragten Mikrochips“, sagt Aksel.

Die ersten Fahrzeuge mit der E2.0-Software werden frühestens 2027 auf den Markt kommen. Mit der Kooperation will Volkswagen tiefer in die Chiplieferkette eindringen und sich frühzeitig vorbereiten, um einen erneuten Chipmangel zu vermeiden.

Schlechte Erfahrungen während Chipmangel

Anfang 2020 machte sich im Zuge der Coronakrise eine Mangellage bei der Halbleiterversorgung bemerkbar. Zulieferer wie Bosch oder Continental auf der einen Seite und Autobauer auf der anderen Seite haben sich dafür gegenseitig die Schuld gegeben.

Die mit ST entwickelten Chips werden überwiegend in sogenannten Zonencontrollern zum Einsatz kommen. (Foto: Reuters) STMicroelectronics

Aus Sicht der Autobauer hätten die Zulieferer, die bislang Chiplieferverträge direkt mit den Halbleiterherstellern abschließen, während der Corona-Lockdowns die abgerufene Chipliefermenge bei den Herstellern zu stark gesenkt. Diese hatten die Produktionskapazitäten dann anderweitig vergeben.

Die Autozulieferer wiederum beteuern, dass sie die Chipabrufmenge an die Prognosen der Pkw-Produktionszahlen angepasst hätten. Doch neben Corona seien weitere externe Faktoren hinzugekommen, etwa ein Brand in einer wichtigen Chipfabrik in Japan und der allgemeine Rohstoffmangel, die die Halbleiterversorgung zusätzlich beeinträchtigt hätten.

VW-Chef Herbert Diess hatte sogar persönlich interveniert und versucht, die Auftragsfertiger wie TSMC davon zu überzeugen, mehr Wafer für die Autoindustrie herzustellen. Doch Diess war bei den Chipkonzernen abgeblitzt. Die Autoindustrie müsse sich hinsichtlich neuer Produktionskapazitäten wie jede andere Industrie hinten anstellen, hieß es von den Auftragsfertigern. Die Folge: Volkswagen hat im vergangenen Jahr weniger als neun Millionen Fahrzeuge abgesetzt.

>> Lesen Sie hier: Deutschlands profitabelster Autobauer poliert sich für die Börse auf

Mit der ST-Kooperation wird Volkswagen nun die großen Zulieferer, die den Autobauer direkt beliefern, sogenannte Tier 1, umgehen. „Künftig sollen Tier-1-Lieferanten des Konzerns nur noch die von ST und Cariad gemeinsam entwickelten System-on-Chips oder die Standard-Mikrocontroller einsetzen“, teilt die Software-Einheit Cariad mit.

Das sorgt zwar auf der einen Seite für Entlastung bei den Zulieferern, da sie für einen erneuten Chipmangel nicht mehr verantwortlich gemacht werden können. Andererseits hat beispielsweise Bosch aktuell Milliarden in die eigene Fertigung von Mikrocontrollern investiert. Die dürften in den künftigen Fahrzeugen des Volkswagen-Konzerns mit der Einheitssoftware E2.0 nicht zum Einsatz kommen.

Mit der Partnerschaft wagt sich Cariad außerdem erstmals in die Chipentwicklung. Hier will Volkswagen seine Kompetenzen erweitern. Die Kooperation mit ST sei der erste Schritt, sagt Cariad-Technikchefin Lynn Longo. „Künftig wollen wir auch in die Co-Entwicklung von Hochleistungshalbleitern für komplexe Funktionen einsteigen.“

Mehr: Weitere drei Milliarden Euro Investitionen – Bosch wird zum Chipkonzern