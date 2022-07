Autoindustrie Volvo baut neues Werk für E-Autos in der Slowakei

Volvo will mehr Elektroautos in Europa bauen. Dafür investiert die Geely-Tochter Milliarden in der Slowakei. 2026 soll die Produktion starten.

Die Schweden wollen in der Slowakei ein neues Werk eröffnen. (Foto: dpa) Volvo plant neues Werk

Oslo Der schwedische Autobauer Volvo baut angesichts der hohen Nachfrage nach Elektroautos in Europa für rund 1,2 Milliarden Euro ein neues Werk in der Slowakei. Die neue Fabrik in Kosice im Osten des Landes in der Nähe der ungarischen Grenze werde für bis zu 250.000 rein elektrische Fahrzeuge im Jahr ausgelegt sein und solle 2026 ans Netz gehen, teilte der zur chinesischen Geely-Gruppe gehörende Autobauer am Freitag mit.

Mit dem Bau soll im nächsten Jahr begonnen werden. Durch die Fabrik will Volvo in der Region mehrere tausend Arbeitsplätze schaffen. Es ist erst die dritte Produktionsstätte der Schweden in Europa und das erste neue Werk seit fast 60 Jahren.

