Autoindustrie VW hebt nach Gewinnplus Dividende kräftig an – Aktie steigt um mehr als zehn Prozent

Volkswagen erwartet für das laufende Geschäftsjahr deutliche Zuwächse bei Umsatz und Rendite. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren.

Den Reingewinn steigert der Konzern 2023 auf fast 16 Milliarden Euro. (Foto: Bloomberg) Volkswagen in Wolfsburg

Hamburg Trotz Ukrainekrieg und Energiekrise blickt Europas größter Autobauer Volkswagen optimistischer in das kommende Geschäftsjahr. Für 2023 stellt der Konzern eine Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent in Aussicht. Am unteren Ende der Spanne ist das ein halber Prozentpunkt mehr als für das vergangene Jahr prognostiziert worden war.

Der Umsatz soll zwischen zehn und 15 Prozent zulegen, wie VW am Freitag weiter mitteilte. Für die Auslieferungen liegt damit das Ziel für 2023 bei 9,5 Millionen Fahrzeugen. Im Vorjahr hatte VW nur knapp 8,3 Millionen Autos an die Kunden gebracht.

Den Reingewinn steigerten die Wolfsburger im vergangenen Jahr um rund drei Prozent auf 15,8 Milliarden Euro.

Davon sollen die Aktionäre profitieren. Statt 7,50 Euro je Stamm- und 7,56 Euro je Vorzugsaktie wie im Vorjahr sollen 8,70 beziehungsweise 8,76 an die Anteilseigner fließen, darunter als größte die Holding Porsche SE der Familien Porsche und Piëch, das Land Niedersachsen und das Emirat Katar. Die VW-Aktie war angesichts der Nachrichten begehrt: Ihr Kurs sprang nach Bekanntwerden der Zahlen um mehr als zehn Prozent ins Plus nahe an die Marke von 142 Euro, nachdem sie gestern bei 128,62 Euro den Handel beendet hatte. „Die heutigen Ergebnisse sind ein weiterer Beleg für die solide finanzielle Basis, auf der wir unserer Strategie konsequent umsetzen", erklärte Finanzchef Arno Antlitz. Volkswagen hatte Anfang Februar erste Eckdaten seiner Bilanz veröffentlicht. Demnach hat sich der Barmittelzufluss im vergangenen Jahr von 8,6 auf fünf Milliarden Euro fast halbiert, weil wegen fehlender Halbleiter viele Autos auf Halde produziert werden mussten. Die gebundenen Mittel waren deutlich höher als erwartet ausgefallen. Für dieses Jahr gehen die Niedersachsen davon aus, dass sich die Entwicklung umkehrt, da die Bestände abnehmen und die Produktion wieder rund läuft. Wegen der unsicheren Konjunktur bleiben inzwischen aber die Kunden aus, was den Konzern vor neue Probleme stellt. Aufsichtsrat: Entscheidung über zwei Werke in Amerika steht an Am Freitag ist der Aufsichtsrat von Volkswagen zusammengekommen, um die Fünf-Jahresplanung zu Investitionen und die Belegung der Werke abzusegnen. Diese hatte Konzernchef Oliver Blume dem Gremium bereits Mitte Februar in weiten Teilen vorgestellt. Das Handelsblatt berichtete. Wie aus Konzernkreisen verlautet, ging es dabei auch um größere Investitionen in Nordamerika und China. Besonders kapitalintensiv dürfte die Entscheidung über ein neues Batteriezellwerk in Nordamerika werden, das dem Vernehmen nach in Kanada entstehen soll. Zudem steht ein Produktionswerk der neuen Marke Scout auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums. Noch sind die Entscheidungen aber nicht in trockenen Tüchern. Volkswagen hatte die Marke Scout bei der Übernahme des US-Lkw-Hersteller Navistars mit dazu bekommen. Die Marke gilt in Amerika als Ikone für Pickups.