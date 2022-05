Autoindustrie VW steigt in Indien ins Geschäft für E-Autos ein

Wolfsburg Volkswagen will jetzt auch in Indien in das Geschäft mit Elektroautos einsteigen. Der Wolfsburger Autokonzern hat dazu einen ersten Kooperationsvertrag mit dem indischen Hersteller Mahindra abgeschlossen. Wie VW am Donnerstag mitteilte, wird der indische Konkurrent voraussichtlich Kernkomponenten des Elektroantriebs aus Deutschland beziehen. Der Kooperationsvertrag ist der erste Schritt einer geplanten umfassenden Zusammenarbeit mit Mahindra. Die endgültige Entscheidung soll bis zum Jahresende fallen.

Mit der Lieferung von Elektrokomponenten an Mahindra würde Volkswagen die Basis für einen viel weitergehenden Einstieg auf dem indischen Markt schaffen. Elektroautos spielen bislang auf dem Subkontinent eine unbedeutende Rolle. Dort dominieren noch die Verbrennerfahrzeuge. Der VW-Konzern kalkuliert allerdings damit, dass das Elektrogeschäft in Indien in den kommenden Jahren wie in anderen Teilen der Welt stark anziehen wird.

Die geplante Teilelieferung ist ein erster Schritt, aus dem künftig noch viel mehr werden könnte. „Natürlich hilft das“, sagte VW-Technikvorstand Thomas Schmall in einem Pressegespräch. „Gemeinsam mit Mahindra wollen wir maßgeblich zur Elektrifizierung Indiens beitragen“, ergänzte der Automanager. Der indische Automarkt besitze ein sehr großes Wachstumspotenzial. Außerdem gewinne der Klimaschutz auch dort immer stärker an Bedeutung. Schmall hatte das Kooperationsabkommen mit Mahindra am Mittwoch in Chennai (früher: Madras) unterzeichnet.

Die geplante Teilelieferung für Mahindra ist zunächst für einen Modellzyklus, also für sechs bis sieben Jahre gedacht. Zu den wesentlichen Elektrokomponenten, die Volkswagen nach Indien verkaufen will, gehören die Batteriezellen, der Elektromotor und das komplette Batteriesystem. Allein diese Komponenten machen 20 bis 30 Prozent der Kosten eines Elektroautos aus.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Volkswagen kalkuliert damit, dass der indische Markt für Elektroautos nach und nach wachsen wird. In der Anfangsphase sind die Stückzahlen noch vergleichsweise klein. Deshalb sollen die Elektrokomponenten zunächst in deutschen und anderen europäischen Werken produziert und dann nach Indien transportiert werden. Wenn die Stückzahlen später größer werden, könnten die Komponenten unmittelbar in Indien produziert werden, so Schmall weiter. Der VW-Konzern würde dann auch selbst in die eigene Fertigung in Indien investieren.

Eigene Produktion in Überlegungsphase

Ein weiterer Expansionsschritt auf dem indischen Markt wäre die eigene Produktion von kompletten Elektrofahrzeugen auf dem indischen Subkontinent. Technikvorstand Schmall bestätigte, dass es in Wolfsburg dazu grundsätzliche Überlegungen gebe. Von einer unmittelbaren Realisierung sei der VW-Konzern allerdings noch weit entfernt.

Aktuell ist Volkswagen über seine tschechische Tochter Skoda mit einer eigenen Fertigung in Indien vertreten. Skoda hatte dafür eigens kostengünstigere Modelle speziell für den indischen Markt entwickelt. Jährlich werden dort ungefähr 200.000 Autos gefertigt. Die tschechische VW-Tochter ist in Indien allerdings ausschließlich mit Verbrennermodellen vertreten. Von einer Ausweitung des Elektrogeschäfts auf den indischen Fahrzeugmarkt war in Wolfsburg und in der Skoda-Zentrale in Mlada Boleslav bislang keine Rede.

Grundsätzlich gilt Indien in der gesamten Fahrzeugbranche als ein schwieriger Markt. Auch Volkswagen hat dort mehrfach Anläufe gestartet, war dabei aber regelmäßig gescheitert. Am bekanntesten war die geplatzte Kooperation mit dem japanischen Hersteller Suzuki, mit dem Volkswagen gemeinsam ein Billigauto („Budget-Car“) speziell entwickeln und produzieren wollte. Wegen seiner geringen Motorisierung bietet Indien zwar große Wachstumschancen für die Autobranche. Doch die Verkaufszahlen wuchsen immer nur mäßig und erreichten in den vergangenen zehn Jahren nie das Niveau von China.

Volkswagen sieht nun die Chance, dass in Indien doch so etwas wie ein Durchbruch gelingen könnte. Das gesamte Land entwickle sich jetzt steter und kontinuierlicher, heißt es dazu bei VW. Außerdem wolle sich Indien ein Stück weit vom Import teurer Rohstoffe und Energieträger befreien. Mit den Elektroautos könne der Rohölimport reduziert werden, so Thomas Schmall.

Mahindra wäre der zweite Partner aus der Automobilindustrie, an den Volkswagen selbst gefertigte elektrische Komponenten verkauft. Der VW-Konzern beliefert bereits die Europatochter des amerikanischen Konkurrenten Ford. Im kommenden Jahr beginnt der US-Konzern in Köln mit der Produktion seiner ersten eigenen europäischen E-Fahrzeuge. Ford nutzt dafür die komplette Elektroplattform MEB von Volkswagen („Modularer elektrischer Baukasten“).

Neues Stammgeschäft von VW

Auf der Basis der VW-Technik wird Ford in den nächsten sechs Jahren insgesamt 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge in Köln produzieren. Volkswagen hat dadurch ein Auftragsvolumen von etwa 20 Milliarden Euro zusätzlich gewinnen können. Der VW-Konzern sagt noch nichts dazu, wie groß die Erlöse aus dem geplanten Indien-Geschäft mit Mahindra werden könnten. Doch ein Auftrag ebenfalls in Milliardenhöhe dürfte damit sicher sein.

Dass VW mit Mahindra voraussichtlich einen zweiten Großkunden gewonnen hat, ist für Technikvorstand Thomas Schmall ein wichtiger geschäftlicher Erfolg. Volkswagen beweise damit, dass die Wolfsburger im Bereich des Elektroantriebes absolut wettbewerbsfähig seien. Der Verkauf von Elektrokomponenten an andere Autohersteller soll in Wolfsburg zu einem Stammgeschäft ausgebaut werden. An weiteren Partnerschaften werde gearbeitet, ergänzte Schmall.

Fortschritte gibt es bei Volkswagen auch bei der Ausgliederung des Batteriegeschäfts (Entwicklung und Eigenfertigung) in ein eigenständiges Unternehmen. Der VW-Konzern kündigte an, dass die intern sogenannte „PowerCo“ zum 1. Juli ihren Betrieb als europäischen Aktiengesellschaft (SE) aufnehmen werde. Den Posten des Vorstandschefs übernimmt Frank Blome, der bei Volkswagen bislang schon den Batteriebereich leitet.

Die „PowerCo“ (ein dauerhafter Name wird noch gesucht) wird zu einem Konzern im Konzern mit vielen Tausenden Beschäftigten. Volkswagen will bis zum Jahr 2030 allein für den europäischen Markt sechs Gigafabriken für die Fertigung von Batteriezellen errichten, die dann zum wesentlichen Bestandteil der neuen Konzerntochter werden. VW hatte vor wenigen Wochen angekündigt, dass allein die geplante Zellfabrik im spanischen Valencia rund 3000 Mitarbeiter haben wird. Die Ausgründung als SE soll auch einen späteren Börsengang des Batteriebereichs erleichtern. Volkswagen will den Bau der Zellwerke nicht allein finanzieren und hofft auf zusätzliche Investoren.

Mehr: Neue VW-Marke „Scout“ soll in den USA GM und Ford Paroli bieten