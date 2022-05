Autoindustrie VW trotzt der Chipknappheit und verdoppelt die operative Rendite

VW in China

Zuletzt sind die Zulassungen in China spürbar gesunken.

Düsseldorf Der Volkswagen-Konzern gibt sich zuversichtlich, in diesem Jahr die gravierendsten Folgen aus dem Ukrainekrieg und dem anhaltenden Chipmangel abfedern zu können. Der Wolfsburger Autohersteller bestätigt deshalb seine aktuelle Jahresprognose für Umsatz und operative Rendite.

„Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen die Robustheit unseres Geschäfts in einem schwierigen Umfeld“, sagte VW-Finanzvorstand Arno Antlitz am Mittwochmorgen bei der Vorlage der detaillierten Bilanz für das erste Quartal.

Volkswagen erwartet, dass die Umsatzerlöse für 2022 zwischen acht und 13 Prozent über dem Vorjahreswert liegen werden. Im operativen Geschäft rechnet der Konzern mit einer Umsatzrendite zwischen 7 und 8,5 Prozent. Allerdings gilt diese Prognose nur mit gewissen Einschränkungen. So dürfe sich die Corona-Pandemie nicht noch einmal verschärfen. Neue Einschränkungen bei der Chipversorgung und bei Rohstoffen könnten außerdem für unerwartete Probleme sorgen. Mögliche weitere Konsequenzen aus dem Ukrainekrieg ließen sich ebenfalls kaum abschätzen.

Der gesamte Konzern habe im ersten Quartal „große Widerstandsfähigkeit“ bewiesen, erklärte Vorstandschef Herbert Diess. Die globale Aufstellung in den wichtigsten Verkaufsregionen der Welt habe Volkswagen dabei geholfen, die anhaltenden Versorgungsprobleme bei Chips, Rohstoffen und Zulieferteilen abzufedern.

„Volkswagen ist fest entschlossen, seine weltweite Präsenz auszubauen“, sagte Diess. Dazu gehöre besonders das US-Geschäft, wo der Konzern seinen aktuellen Marktanteil von rund vier Prozent bis zum Jahr 2030 auf zehn Prozent steigern wolle. In China werde Volkswagen in den kommenden Jahren vor allem die Fertigung von Elektromodellen stärker ausbauen.

Milliardenplus aus Rohstoffgeschäften

Der Wolfsburger Autohersteller hatte bereits Mitte April die wesentlichen Kerndaten für das erste Quartal dieses Jahres veröffentlicht. Volkswagen profitierte von Bewertungseffekten aus seinen eigenen Rohstoff-Sicherungsgeschäften und konnte dadurch einen deutlich gesteigerten Betriebsgewinn ausweisen. Das operative Ergebnis ist in den ersten drei Monaten im Vergleich zur Vorjahresperiode von 4,8 auf 8,5 Milliarden Euro angestiegen. Die Umsatzrendite kletterte von 7,7 auf 13,5 Prozent.

Der Bewertungseffekt aus Sicherungsgeschäften für Rohstoffe („Hedging“) macht dabei etwa 3,5 Milliarden Euro aus. Mit diesen Sicherungsgeschäften vermeidet der Konzern große Preissprünge beim Einkauf wichtiger Rohstoffe wie Stahl oder Nickel.

Volkswagen zahlt mit dieser längerfristigen Absicherung durch Finanzinstrumente Rohstoffpreise in der Höhe, wie sie vor dem Beginn des Ukrainekrieges galten. Die Differenz zum aktuellen Preisniveau sorgt für den jetzt ausgewiesenen Buchgewinn in Milliardenhöhe. Der zusätzliche Ertrag ist nicht kassenwirksam und schlägt sich deshalb auch nicht im Cashflow nieder.

Wird der Sonderertrag aus den Hedging-Geschäften abgezogen, kommt der VW-Konzern im echten operativen Geschäft auf eine Verbesserung gegenüber der Vorjahresperiode von rund 200 Millionen und erreicht rund fünf Milliarden Euro. Im Unterschied zu den anderen Unternehmen weist Volkswagen Sondererträge aus Hedging-Geschäften im operativen Geschäft und nicht im Finanzergebnis aus.

Die Sonderentwicklung aus der Bewertung der Rohstoffgeschäfte dürfte sich im weiteren Verlauf des Jahres nicht fortsetzen. Die operative Rendite werde sich dadurch in den kommenden Monaten auf das erwartete Normalniveau aus der Jahresprognose zubewegen, so Volkswagen.

Absatzzahlen sinken – besonders in China

Obwohl der VW-Konzern wegen des anhaltenden Chipmangels im ersten Quartal insgesamt gut 20 Prozent weniger Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert hat, stieg der Umsatz um 0,6 Prozent auf 62,7 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis nach Steuern erhöhte sich im Jahresvergleich von 3,4 Milliarden auf 6,7 Milliarden Euro, wie Volkswagen ergänzend mitteilte. Besondere Probleme hat der Konzern aktuell auf seinem wichtigsten Absatzmarkt China. Volkswagen leidet dort an der Verschärfung der Covid-Krise. Die Produktion ruht in einzelnen Werken seit Wochen wegen der Corona-Beschränkungen.

Dass Volkswagen trotz fallender Absatzzahlen Zuwächse bei Umsatz und Ertrag erreicht, geht auf eine grundsätzliche Entwicklung in der gesamten Automobilindustrie zurück. Praktisch alle Hersteller streichen kleinere Autos aus dem Programm und konzentrieren sich auf margenstärkere Modelle. Der VW-Konzern versorgt seine Premiummarken Porsche und Audi zudem vorrangig mit Halbleitern.

„Ein starker Produktmix hin zu höher ausgestatteten Fahrzeugen in Verbindung mit anhaltender Kostendisziplin hat zu den guten Ergebnissen im ersten Quartal beigetragen“, bestätigte Finanzvorstand Antlitz den grundsätzlichen Branchentrend. Bei Volkswagen bleibe ausreichend Geld übrig, um in die Transformation des operativen Geschäfts mit Elektrifizierung und Digitalisierung zu investieren.

