 Autoindustrie: ZF attackiert Konkurrent Mahle im Kerngeschäft

Der Elektroantrieb wird für den zweitgrößten deutschen Autozulieferer immer wichtiger. Mit dem Vorstoß in ein neues Segment will der Konzern das Geschäft weiter ausbauen.

„Wir passen auch unsere Entwicklungsprozesse der neuen Geschwindigkeit unserer Branche an.“ (Foto: ZF Friedrichshafen AG) ZF-Chef Holger Klein

Friedrichshafen Der zweitgrößte deutsche Automobilzulieferer ZF rechnet damit, dass schon im Jahr 2025 im Weltmarkt mehr reine Elektroautos und Hybride zugelassen werden als reine Verbrenner – zwei Jahre früher als bislang erwartet. „Wir passen auch unsere Entwicklungsprozesse der neuen Geschwindigkeit unserer Branche an“, sagte Vorstandschef Holger Klein bei einer Technologievorstellung in Friedrichhafen. Bislang hat der Stiftungskonzern Elektro-Aufträge für 30 Milliarden Euro reingeholt.

Um schneller zu werden, stellt sich der Konzern auch strukturell neu auf. Im kommenden Jahr werden Entwicklung und Produktion von Lenk-, Brems- und Dämpfungssystemen in der neuen Einheit „Chassis Solution“ mit 14 Milliarden Euro Umsatz gebündelt. So will Klein, der Anfang des Jahres die Führung von ZF übernommen hatte, die Entscheidungswege im Konzern verkürzen.