Der Autobauer ist so profitabel wie nie. Gewinn und Umsatz steigen kräftig. Nun will der Konzern massenhaft eigene Aktien kaufen – obwohl 2023 schwierig wird.

Unter dem Strich verdiente der Stuttgarter Premiumhersteller 14,8 Milliarden Euro. (Foto: dpa) Mercedes-Benz-Produktion in Sindelfingen

Stuttgart 15 Prozent. So hoch fällt die aufgerundete Umsatzrendite aus, die Mercedes-Benz in seiner dominanten Autosparte im Vorjahr erwirtschaften konnte. Es ist ein Fabelwert in der mehr als 135-jährigen Geschichte der Marke mit dem Stern. Noch nie zuvor war der Dax-Konzern auch nur ansatzweise so profitabel. Der Luxuskurs von Vorstandschef Ola Källenius macht sich bezahlt.

Kurz nachdem der Schwede im Mai 2019 an die Spitze der damaligen Daimler AG rückte, schrieb Mercedes noch Verluste. Nun kann er einen um Sondereffekte bereinigten Betriebsgewinn von 20,7 Milliarden Euro vermelden. Das entspricht einem Zuwachs von 20 Prozent.

Unter dem Strich verdiente Mercedes mit 14,8 Milliarden Euro sogar gut ein Drittel mehr als 2021. Der Umsatz stieg von 134 auf 150 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von zwölf Prozent – trotz stagnierender Verkäufe.

