Im wichtigsten Markt ordnet der VW-Konzern seine Komponenten- und Fahrzeugproduktion neu. Sichtbar wird das an einem Werk nahe Shanghai.

Der Automobilkonzern stellt in China seine Produktionskapazitäten neu auf. (Foto: Volkswagen AG) VW-Werk in Anting

Düsseldorf Volkswagen ordnet seine Produktionskapazitäten in China neu. Durch eine Bündelung der Fertigung will der Autobauer Platz für die Herstellung von Elektroautos schaffen, wie ein Unternehmenssprecher am Dienstag dem Handelsblatt erklärte. Demnach sollen sowohl die Komponenten- als auch die Fahrzeugproduktion von VW in China anders aufgestellt werden.

So soll unter anderem die Montage von Modellen mit Verbrennungsmotoren aus dem Werk Anting nahe Shanghai an andere Standorte verlagert werden. Volkswagen reagierte damit auf Berichte auf Social-Media-Portalen in China, in denen über eine Schließung der Fabrik spekuliert wurde. Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Reuters über die Kapazitätsverschiebung berichtet.

Anting ist Sitz des Hauptwerks von SAIC Volkswagen in China. Die Fabrik, die VW gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner SAIC betreibt, besteht aus aktuell vier Werksteilen, die auf drei gebündelt werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen