Die Wolfsburger erwarten für das laufende Geschäftsjahr deutlich mehr Umsatz und Rendite. Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung. In den USA ist zudem eine Milliardeninvestition geplant.

Die Serienproduktion könnte 2026 anlaufen. (Foto: Scout Motors) Animation des neuen Scout-Werks in South Carolina

Düsseldorf Trotz Ukrainekrieg und Energiekrise blickt Volkswagen optimistisch in das kommende Geschäftsjahr: Europas größter Autobauer will in diesem Jahr den Produktionsstau auflösen und die Bestellungen abarbeiten – im Fall einer besseren Versorgung mit Mikrochips und Rohstoffen soll das auch die Verkäufe wieder anschieben.

Zudem gab der Aufsichtsrat grünes Licht für ein neues Produktionswerk der Marke Scout in den USA. Scout Motors teilte am Freitag im Anschluss an die Sitzung des Kontrollgremiums mit, in der Nähe von Columbia im US-Bundesstaat South Carolina solle für zwei Milliarden Dollar ein Produktionswerk errichtet werden. Dort sollten elektrische Pickups und SUV der nächsten Generation vom Band laufen.

Nachdem die Auslieferungen der größten europäischen Autogruppe 2022 vor allem wegen der Zulieferprobleme um sieben Prozent auf knapp 8,3 Millionen Fahrzeuge abgerutscht waren, liegen die Ziele nun höher: 15 Prozent mehr Umsatz und 9,5 Millionen ausgelieferte Fahrzeuge will der Konzern 2023 schaffen.

