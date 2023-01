Automarkt Pkw-Neuzulassungen in EU so schwach wie seit fast 30 Jahren nicht

Im Dezember stieg die Zahl der Neuzulassungen in der EU den fünften Monaten in Folge. Doch reichte das nicht aus, den Einbruch des ersten Halbjahres auszubügeln.

Die Neuzulassungen lagen 2022 in der Europäischen Union mit 9,3 Millionen Fahrzeugen 4,6 Prozent unter dem Vorjahr. (Foto: dpa) Neuwagen auf einem Güterzug

Frankfurt Die Lieferprobleme durch den Mangel an Halbleitern haben den Markt für Neuwagen in Europa im vergangenen Jahr schrumpfen lassen. Die Neuzulassungen lagen 2022 in der Europäischen Union mit 9,3 Millionen Fahrzeugen 4,6 Prozent unter dem Vorjahr, wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch mitteilte. Das sei das niedrigste Volumen seit fast 30 Jahren.

Im Dezember seien die Zulassungen zwar den fünften Monaten in Folge gestiegen, und zwar um fast 13 Prozent. Doch reichte das nicht aus, den Einbruch des ersten Halbjahres auszubügeln.

Im vergangenen Monat waren in Deutschland wegen des Rückgangs der staatlichen Förderung in diesem Jahr besonders viele Elektroautos zugelassen worden. Während der Automarkt in Deutschland im Gesamtjahr ein kleines Plus von einem Prozent schaffte, verzeichneten die anderen großen europäischen Länder deutliche Einbußen. In Italien rollten fast zehn Prozent weniger Neuwagen auf die Straßen, in Frankreich knapp acht Prozent und in Spanien gut fünf Prozent weniger.