Automatisierung KI beschleunigt die Entwicklung autonomer Arbeitsroboter massiv

KI-Software hat der Entwicklung autonomer Industrieroboter einen gewaltigen Schub verliehen. Gleich mehrere Start-ups arbeiten daran, die Maschinen alltäglicher zu machen – und menschlicher.

Der Roboter von Anybotics kann eigenständig das Werk inspizieren und auf Probleme aufmerksam machen. (Foto: Anybotics) Anymal X

Zürich Der US-Roboterhersteller Boston Dynamics ist auch außerhalb der Ingenieursszene einem Millionenpublikum bekannt. Dafür sorgt unter anderem der vierbeinige Robohund „Spot“: Videos, in denen die Roboter synchron tanzen, gingen in den sozialen Netzwerken viral. Spot gilt als Paradebeispiel, was Roboter heute können.

Von einer breiten Öffentlichkeit weniger bemerkt, dafür von der Fachwelt umso mehr, hat sich in den vergangenen Jahren ein Konkurrent herangepirscht: „Anymal“, ein vierbeiniger Laufroboter des Züricher Start-ups Anybotics.

CEO Péter Fankhauser hat Anybotics zusammen mit Ingenieurskollegen von der ETH Zürich 2016 gegründet – im selben Jahr, in dem Boston Dynamics die erste Version seines Robohundes vorgestellt hat. Inzwischen kommen sowohl „Spot“ als auch „Anymal“ für Inspektionen in Industrieanlagen zum Einsatz.