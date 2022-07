Automatisierung Nach Übernahme durch Bosch: Kassow Robots will Wachstum beschleunigen

München Die siebenachsigen Leichtbauroboter des dänischen Herstellers Kassow Robots sind etwas Besonderes: Dank ihrer hohen Beweglichkeit können sie auch für Aufgaben eingeplant werden, bei denen andere Modelle aufgrund der Beengtheit vor Ort nicht zum Zuge kommen. Bosch Rexroth hat das erkannt. Ende April übernahm der Stuttgarter Marktführer von Antriebs- und Steuerungstechnologien den Cobot-Hersteller.

Kassow Robots ging 2018 an den Start und ist jetzt dabei, sein Geschäft groß auszurollen. Die Roboter dienen dazu, im Arbeitsumfeld mit Menschen zu kollaborieren – daher ihr Name „Cobots“. Die fünf Kassow-Modelle können Traglasten bis zu 18 Kilogramm stemmen und haben eine Reichweite von bis zu 1,80 Meter. Zudem arbeiten die Cobots laut Hersteller schneller als manches Konkurrenzmodell.

„Bosch hat viel Erfahrung mit der Skalierung der industriellen Produktion und ein großes Vertriebsnetzwerk“, sagte Gründer und CEO Kristian Kassow dem Handelsblatt. Das Wachstum soll sich dadurch deutlich beschleunigen. Bosch Rexroth wiederum will mit den Cobots das eigene Portfolio in der Fabrikautomation ergänzen.

Künftig könne man etwa durchgängige Lösungen für die Intralogistik anbieten, hieß es auf der Hannover Messe. „Die Cobots können zum Beispiel fertige, verpackte Erzeugnisse auf einer Palette oder in Kleinladungsträgern absetzen.“ Ein autonomer mobiler Roboter wie das Active Shuttle von Bosch Rexroth übernehme dann den Weitertransport.

Die etablierten Hersteller von schweren Industrierobotern wie Kuka und ABB taten sich lange schwer mit den Cobots. Ihre ersten Entwicklungen waren oft zu schwer, zu teuer und zu kompliziert in der Bedienung. Das ändert sich gerade. Kuka beispielsweise hat den einfach zu programmierenden Leichtbauroboter Iisy auf den Markt gebracht. „Wir werden aufholen“, sagte CEO Peter Mohnen dem Handelsblatt.

Industrierobotik und Cobot-Segment wachsen zusammen

Da die Traditionshersteller ihre Anfangsschwierigkeiten überwunden haben, müssen die Cobot-Spezialisten wie Universal Robots und Kassow ihrerseits die Produktpaletten erweitern und den Vertrieb globalisieren. Universal hat gerade erst ein völlig neu entwickeltes Modell mit einer größeren Traglast von 20 Kilo auf den Markt gebracht.

Auch das ist ein Zeichen dafür, dass die traditionelle Industrierobotik und das boomende Cobot-Segment zusammenwachsen. Damit wird der Markt auch für relativ neue Teilnehmer wie den Bosch-Konzern interessant.

Welche Einsatzmöglichkeiten für Cobots gerade entstehen, zeigt auch ein aktueller Großauftrag für Kassow Robots: Mehr als 60 Cobots sollen an einen amerikanischen Textilproduzenten ausgeliefert werden.

Für den US-Kunden hatte die Project Unternehmensgruppe aus Kranenburg, Spezialist für die Optimierung von Produktionsabläufen, gemeinsam mit dem Krefelder Textilmaschinenbauer Saurer Technologies eine Automatisierungslösung erarbeitet.

Die Roboter sollen auf eine mobile Plattform montiert werden und Kalibriermaschinen bestücken. Dadurch soll der reibungslose Wechsel von Garnspulen gesichert werden. Mit einem klassischen Sechsachser wäre das nicht möglich, sagte Ingo Rathmann, Geschäftsführer der nordrhein-westfälischen Project Automation & Consulting GmbH. Der Siebenachser KR1018 von Kassow könne „auch ums Eck greifen und ist daher auf engstem Raum einsetzbar“.

Den Start-up-Geist bewahren

Kristian Kassow hatte einst gemeinsam mit Esben Östergaard den Cobot-Pionier Universal Robots gegründet. Nach dem Verkauf an Teradyne, einen international führenden Anbieter von automatischen Testsystemen, gründete der leidenschaftliche Robotikingenieur sein zweites Unternehmen. Er sei zuversichtlich, dass Kassow Robots auch im Bosch-Rexroth-Verbund seinen Start-up-Geist bewahren könne. Der Cobot-Hersteller bleibe ein eigenständiges Unternehmen. Für ihn selbst gelte: „Ich will für lange Zeit an Bord bleiben.“

Die Übernahme durch Bosch Rexroth zeigt, dass die großen Konzerne das Cobot-Segment inzwischen ernst nehmen. Auch die RAG-Stiftung schmiedet einen Roboterverbund mit einem starken Cobot-Segment.

Der Bedarf an Automatisierung wird in den nächsten Jahren nach Einschätzung von Experten deutlich steigen. Grund dafür ist zum einen der Fachkräftemangel. Zudem wollen viele Firmen nach den schlechten Erfahrungen mit unterbrochenen Lieferketten die Produktion wieder näher an die Heimat holen. Die Zahl der weltweit verkauften Roboter stieg im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf erstmals 487.000 Neuinstallationen.

Das Geschäft mit kollaborierenden Leichtbaurobotern soll dabei überproportional wachsen. „Das Cobot-Segment wird definitiv größer werden als das der klassischen schweren Industrieroboter“, sagte Universal-Robots-Gründer Östergaard. Der Markt werde in den nächsten Jahren weiter um jeweils etwa 60 Prozent wachsen und ein Milliardenvolumen erreichen.

Wer im Cobot-Segment am Ende die Gewinner sein werden – die etablierten Industrieroboterhersteller oder die Pioniere wie Universal und Kassow Robots –, ist offen. „Es ist ein neues Spiel“, sagt Kassow. Das Cobot-Segment habe seine eigenen Regeln, so seien die Vertriebswege ganz anders als bei klassischen Industrierobotern, die oft in großer Stückzahl von Kunden zum Beispiel in der Autoindustrie verkauft werden.

Alles eine Frage des Platzes und der mobilen Lösungen

Es wird wohl die Innovationskraft sein, die am Ende entscheidet. Kassow hat gerade eine neue Produktfamilie vorgestellt, bei der der Kontroller in den Sockel integriert ist. Dadurch benötigt der Roboter noch weniger Platz. Diese Lösung eignet sich damit besonders auch für mobile Lösungen wie die von Project.

Für die Project-Gruppe ist die Automatisierungslösung für die US-Werke eines großen Textilkonzerns mit einem zweistelligen Millionenbetrag der größte Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Der Bau der autonomen Transportfahrzeuge, auf die dann die Kassow-Cobots montiert werden, sei bereits in Kranenburg gestartet worden, sagte Jan Hanenkamp, Geschäftsführer der Project Service & Produktion GmbH.

Die Kalibriermaschinen des US-Textilunternehmens wurden bisher manuell mit den schweren Spulen bestückt. Künftig könnte nicht nur das Personal entlastet werden, die neue Technik senke auch die Kosten. „Die Nachverfolgbarkeit des Materials ist möglich, Materialverwechslung wird vermieden, und es gibt eine maximale Spulenqualität durch schonende Behandlung der Spulen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

