Automatisierung Neue digitale Offenheit: Siemens findet Partner für die Plattform „Xcelerator“

Mit Volta Trucks soll die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen vorangetrieben werden, mit ACC die Produktion von Batteriezellen. Wie viel zusätzliche Umsätze die Plattform bringt, bleibt unklar.

Der Siemens-CEO kann am Rande der Festakte zum Firmenjubiläum auch neue Kooperationen verkünden. (Foto: dpa) Roland Busch

Berlin Siemens will unter dem Projektnamen „Xcelerator“ eine führende digitale Plattform für die Industrie aufbauen. Dafür braucht der Münchener Konzern Partner – und die präsentierte er am Rande der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Unternehmens in Berlin.

So wird die Automotive Cells Company (ACC), die Giga-Batteriefabriken in Europa aufbauen will, an den „Xcelerator“ angebunden. Siemens soll als bevorzugter Partner über das Ökosystem Automatisierungs- und Digitalisierungstechnik liefern. Die geplanten Batteriefabriken sollen zudem mithilfe sogenannter digitaler Zwillinge der Produktion optimiert werden.

„Unser Ziel ist es, europäischer Marktführer für Automobilbatteriezellen und -module zu sein“, sagte ACC-Chef Yann Vincent. Dazu müsse ein Batterie-Ökosystem aufgebaut werden, das die gesamte Wertschöpfung abdecke. ACC plant Batteriefabriken in Deutschland und Frankreich sowie möglicherweise zusätzlich in Italien.