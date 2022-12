Automatisierung Roboter bauen Roboter: ABB eröffnet hochmoderne Fabrik in China

China ist zum größten Robotikmarkt der Welt geworden. Trotz aller Spannungen will ABB seine Position mit einer 150 Millionen Dollar schweren Investition verteidigen.

Mit der neuen vollautomatisierten Fabrik verdreifacht der Konzern seine Kapazitäten. (Foto: ABB) ABB-Werk bei Shangahi

München Mit einer der modernsten Roboterfabriken der Welt will ABB seine Marktführerschaft in China behaupten. „Wir sind die Nummer eins, und wir wollen diese Position festigen“, sagte ABB-Robotikchef Sami Atiya dem Handelsblatt. Die neue Produktionsstätte nahe Schanghai wird an diesem Freitag eröffnet.

Mit der Investition von 150 Millionen Dollar geht der Schweizer Konzern trotz der wachsenden globalen Spannungen vor allem zwischen den USA und China ins Risiko. „Wir sind überzeugt, dass diese Investition Sinn macht“, sagte Atiya. ABB sei schon seit Jahrzehnten vor Ort und China sei der größte und der am schnellsten wachsende Markt für Roboter: „Daran kommt keiner vorbei.“

Mit der neuen vollautomatisierten Fabrik in Kangqiao verdreifacht ABB die Kapazitäten. „Wir haben das Werk mit allen modernen Technologien ausgestattet, die wir haben“, sagte Atiya. Es gibt keine starren Fließbänder mehr, sondern flexible, modulare Fertigungszellen, die von autonomen mobilen Robotern bedient werden.