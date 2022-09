Automatisierung Roboterhersteller Fanuc will Weltmarktführerschaft verteidigen – und expandiert in Europa

Hohe Personalkosten und Fachkräftemangel treiben den Trend zur Automatisierung an. Fanuc-Chef Yamaguchi will seine Position gegen ABB und Kuka verteidigen.

Trotz der globalen Krise sind die Vorzeichen für die Branche günstig. (Foto: Future Publishing/Getty Images) Fanuc-Roboter in der Autoproduktion

München Der japanische Roboterhersteller Fanuc will die Weltmarktführung gegen die Konkurrenten Kuka und ABB verteidigen – auch mit Zuwächsen in Europa . „Hier ist unser Marktanteil noch nicht so hoch wie in den meisten anderen Regionen“, sagt Fanuc-Chef Kenji Yamaguchi im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Hier können wir expandieren.“

Es sei zwar kein Wert an sich, die Nummer eins zu sein. „Doch wir wollen in den kommenden Jahren weiter wachsen, und dann werden wir unseren Vorsprung halten“, sagt Yamaguchi. Dabei setze der Konzern, der ausschließlich in Japan produziert, auf Langlebigkeit, Service, einfache Programmierbarkeit und technologische Innovationen.

Fanuc ist Weltmarktführer bei größeren Industrierobotern, die insbesondere in der Auto- und der Elektronikindustrie eingesetzt werden. Zuletzt entwickelte der Konzern Modelle, die besonders beweglich sind und so zum Beispiel auch hochpräzise Schweißarbeiten übernehmen können. Zweitgrößter Anbieter weltweit ist ABB, gefolgt von Kuka und Yaskawa.