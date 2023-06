 Automatisierung: Robotik als Chefsache – VDMA fordert von Bundesregierung gemeinsamen Ausbau der Automation

München Die Industrie fordert in einem Strategiepapier eine umfassende Initiative von Bundesregierung und Wirtschaft zur Förderung der Robotik in Deutschland. „International stehen wir in einem intensiven Technologie- und Standortwettbewerb mit führenden Robotik-Nationen wie Japan, Korea, USA und China“, heißt es in dem Schreiben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), das dem Handelsblatt vorliegt.

Diese Länder bauten mit einer aktiven Industriepolitik globale Technologieführer auf und lieferten sich „einen Wettlauf um Skaleneffekte auf den Weltmärkten“. Der Ausbau von Robotik und Automation müsse massiv beschleunigt werden, fordert der Verband.

Auch die Forschung in Zukunftsfeldern wie der Künstlichen Intelligenz (KI) müsse schnellere Fortschritte machen. Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) müsse das Thema insgesamt zur Chefsache machen.

„Deutschland muss beim Thema Automatisierung unter den größeren Industrienationen dauerhaft zu den Top drei gehören“, erklärt Frank Konrad, CEO von Hahn Automation und Vorsitzender des VDMA-Fachverbands Robotik + Automation, im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Im vergangenen Jahr lag Deutschland laut Weltverband IFR in der Roboterdichte hinter Südkorea, Singapur und Japan auf Rang vier. Der VDMA fürchtet, dass China in diesem Jahr an Deutschland vorbeiziehen könnte. „Wir verlieren an Produktivität“, warnt Konrad.

China verfolgt einen Fünfjahresplan

Andere Länder förderten die Robotik stärker, sagt der Unternehmer und Verbandsfunktionär. So verfolge China konsequent seinen Fünfjahresplan, in den USA gebe es zum Beispiel besondere Abschreibungsmöglichkeiten bei der Installation von Robotern und gezielte Förderung bei Investitionen.

Der Zukunftsrat und die Bundesregierung hätten das Thema erkannt. In der Vergangenheit sei aber viel in Studien investiert worden – und dann sei wenig passiert. Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer VDMA Robotik + Automation, ergänzt: „Wir müssen jetzt in die Umsetzung kommen.“

Aus Sicht der Maschinenbauer ist ein höherer Automatisierungsgrad aus vielerlei Gründen notwendig. Robotik und Automation könnten helfen, Zukunftstechnologien wie Elektromobilität oder Brennstoffzellen in Deutschland und Europa zu entwickeln. In der Vergangenheit habe Deutschland die Führung auf Hochtechnologiefeldern verloren, weil andere Länder eine aktivere Industriepolitik betrieben hätten: „Wir dürfen nicht in der Startphase den Motor abwürgen“, sagt Schwarzkopf.

In andere Länder fließt mehr Risikokapital

Von einem starken Heimatmarkt könne auch die Automatisierungsbranche selbst profitieren. Deutschland habe hier eine hervorragende Forschung und hoffnungsvolle Robotik-Start-ups. Doch gebe es Defizite beim Wachstum, auch weil in anderen Ländern mehr Risikokapital fließe.

Dabei erlebt die Robotik derzeit weltweit einen Schub. Der Fachkräftemangel sei derzeit das alles beherrschende Thema, sagte Anders Billesö Beck, Vizepräsident von Universal Robots, dem Handelsblatt: „Automatisierung ist oft die einzige Lösung für dieses Problem.“

Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Bereich kollaborativer Roboter („Cobots“), die im Arbeitsalltag quasi als Kollegen von Menschen eingesetzt werden. Vor einigen Jahren hätten sich potenzielle Kunden vor allem dafür interessiert, ob sich eine Investition rechne, sagt der Unternehmer. Heute wollten sie eine Lösung, um überhaupt produzieren zu können.

Vor diesem Hintergrund will der VDMA den Einsatz von Automatisierungstechnik, aber auch die Anbieter von Robotik und Automation in Deutschland stärken. Konkret fordert der Verband unter anderem eine bessere Nachwuchsförderung. „Wir müssen die Anzahl der Studienplätze für Robotik und Automation verdoppeln“, sagt Schwarzkopf. Die Industrie sei zu Selbstverpflichtungen bereit, um zum Beispiel die Zahl der Ausbildungsplätze zu erhöhen.

Industrie fordert neues Schulfach „Technik“

„Robotik und Automatisierung sind der Schlüssel für die Transformation der Arbeitswelt“, sagte Wilfried Eberhardt, Chief Marketing Officer bei Kuka, dem Handelsblatt. Dies könne nur im Schulterschluss zwischen Industrie und Bundesregierung gelingen. „Gerade die Maßnahmen zur Talententwicklung sind eine wichtige Voraussetzung für künftige Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft.“ Das Konzept sieht zudem verpflichtenden Unterricht in den MINT-Fächern und einem neuen Schulfach „Technik“ vor.

Zudem spricht sich der VDMA für eine schlankere Regulatorik und schnellere Zulassungsverfahren, einen besseren Zugang zu Wagniskapital, steuerliche Förderung von Investitionen in Robotik sowie für gezielte Investitionen in Ausbildung und Anwerbung von Talenten aus.

