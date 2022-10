Automatisierung Robotik-Boom übertrifft die Erwartungen – China wird für die Hersteller immer wichtiger

Kuka-Roboter bei Porsche in Leipzig

München Der Automatisierungsboom in Zeiten von Corona und Ukrainekrieg hat selbst die Robotik-Branche überrascht. „Wir hatten nach der Pandemie einen Schub prognostiziert“, sagte Susanne Bieller, Generalsekretärin des Weltbranchenverbands IFR, dem Handelsblatt. „Doch wurden unsere Erwartungen noch einmal deutlich übertroffen.“

Im vergangenen Jahr legte der Absatz um 31 Prozent auf den Rekordwert von 517.385 neu installierten Robotern zu, wie der Verband am Donnerstag bekannt gab. Damit fiel der Zuwachs noch einmal deutlich stärker aus als anfangs geschätzt. Ursprünglich hatte der IFR erst für 2024 damit gerechnet, die Zahl von einer halben Million verkaufter Exemplare zu übertreffen.

Damit hat sich der Absatz in den vergangenen sechs Jahren mehr als verdoppelt. Der Umsatz der Robotikindustrie dürfte im vergangenen Jahr laut Branchenschätzungen um etwa 16 Prozent auf 15 Milliarden Dollar gestiegen sein.

Auch für das laufende Jahr zeichnet sich ein weiterer Bestwert ab. Dabei spielt China für die Branche eine immer wichtigere Rolle. Im vergangenen Jahr wurde erstmals mehr als jeder zweite neue Roboter in dem Land aufgestellt. Der Absatz stieg dort um 51 Prozent auf 268.195 verkaufte Roboter. „Die Nachfrage ist unter anderem so hoch, weil China stark in Autos mit alternativen Antrieben investiert“, sagte Bieller. Die neuen Fabriken seien hochautomatisiert.

In Deutschland dagegen fallen die Zuwächse geringer aus als in anderen Regionen. Hier stieg die Zahl der neu installierten Roboter im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf 23.777 Einheiten.

Damit habe sich der Markt aber belebt, da das in den Jahren zuvor stagniert habe, sagte IFR-Generalsekretärin Bieller. „Wir sehen derzeit vor allem zusätzliche Nachfrage nach günstigeren Low-Cost-Robotern für neue Einsatzgebiete außerhalb der Autoindustrie.“ In anderen Branchen seien die Anforderungen zum Beispiel an die Genauigkeit etwas niedriger. Daher könnten dort manchmal bereits Roboter mit einem Grundpreis um die 10.000 Euro eingesetzt werden.

2022 dürfte die weltweite Zahl der Auslieferungen um zehn Prozent auf knapp 570.000 verkaufte Einheiten steigen, prognostiziert der IFR. Der Post-Corona-Boom werde etwas abflachen, aber auch in den kommenden Jahren sei mit Zuwachsraten im höheren einstelligen Prozentbereich zu rechnen.

Die Branche profitiert derzeit von mehreren Trends. Angesichts der vielfach unterbrochenen Lieferketten holen viele Unternehmen die Produktion wieder näher an die Heimat zurück. „Es gibt kaum ein Unternehmen, das sich das gerade nicht anschaut“, sagte Sami Atiya, Robotikchef des Herstellers ABB. Wegen hoher Personalkosten und Fachkräftemangel ist eine solche Rückholung oft nur mit einem höheren Automatisierungsgrad zu schaffen.

In der Pandemie hätten sich gerade in den USA viele Industriearbeiter einen neuen Job gesucht, qualifizierte Kräfte seien nur schwer zu finden, sagte Bieller. Auch deshalb sei der Roboterabsatz dort im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 34.987 Auslieferungen gestiegen.

Hohe Nachfrage trifft auf knappe Chips

Zu der hohen Nachfrage kommt derzeit die Materialknappheit zum Beispiel bei Chips hinzu. „Wir sehen Lieferzeiten von bis zu einem Jahr“, sagte Bieller. „Das ist tatsächlich ein Wermutstropfen.“ Allerdings bedeutet dies auch, dass die Hersteller derzeit gut gefüllte Auftragsbücher haben und somit unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen sind.

Die neuen Robotermodelle sind oft flexibler und einfacher zu programmieren. Dadurch können die Maschinen auch in Branchen außerhalb der Autoindustrie eingesetzt werden, die lange wichtigster Abnehmer von schweren Industrierobotern war.

Entsprechend optimistisch sind die Hersteller trotz aller globalen Verwerfungen. Politische Probleme könnten die Entwicklung nur zeitweise abschwächen, sagte Fanuc-Chef Kenji Yamaguchi dem Handelsblatt. Bislang sehe er dies aber noch nicht. „Die Nachfrage nach Robotern ist höher denn je.“ Der Weltmarktführer will insbesondere in Deutschland und Europa wachsen, wo sein Marktanteil noch niedriger ist als in anderen Regionen.

Einer der großen Herausforderer der Japaner ist Kuka. Der deutsche Hersteller hatte nach der Übernahme durch Midea eine Innovationskrise, sieht sich nach der Vorstellung von 25 neuen Varianten und Modellen aber wieder auf Kurs. „Jetzt wollen wir mittelfristig die Nummer zwei und langfristig Weltmarktführer werden“, sagte Kuka-Chef Peter Mohnen dem Handelsblatt. Aktuell liegt das Unternehmen hinter Fanuc und ABB etwa gleichauf mit Yaskawa auf dem dritten Platz.

Doch es gibt auch ganz neue Herausforderer. Dazu zählen Start-ups und junge chinesische Anbieter. Tesla-Chef Elon Musk stellte zudem kürzlich den Prototyp eines humanoiden Roboters vor. „Optimus“ bewegte in der Demonstration zum Beispiel ein Metallteil in einer Tesla-Autofabrik.

