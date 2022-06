Automatisierung Universal Robots wagt den nächsten Schritt: Neue Roboter können noch schwerere Lasten heben

Hersteller klassischer Industrieroboter dringen in das Segment der Cobots vor. Der dänische Weltmarktführer nimmt die Herausforderung an.

Das Modell soll der „Startschuss für eine neue Serie leistungsstarker Cobots der nächsten Generation“ sein. (Foto: Universal Robots) UR20 von Universal Robots

München Universal Robots aus Dänemark hat vor rund 15 Jahren das neue Segment der kollaborierenden Roboter, sogenannter Cobots, begründet und verteidigt bis heute die Weltmarktführerschaft. Nun wagt das Unternehmen den nächsten großen Schritt.

Mit einer völlig neu entwickelten Plattform und einem ersten Modell mit einer Traglast von 20 Kilogramm, das am Dienstag zum Start der Messe Automatica in München präsentiert wurde, weitet das Unternehmen seine Modellpalette nach oben aus – und rückt so näher an die traditionellen Industrieroboterbauer heran.

„Für uns ist das ein enorm großer Schritt“, sagte Universal-Robots-Chef Kim Povlsen dem Handelsblatt. Man habe eine Lücke in der Modellpalette festgestellt. Es gebe in der Industrie viele Tätigkeiten, die Kraft erfordern und für die man immer schwieriger Beschäftigte finde. „Wenn Sie 800-mal am Tag Boxen heben, tut Ihnen abends der Rücken weh.“ Das neue Modell soll dem Menschen nun Aufgaben wie das Palettieren abnehmen.