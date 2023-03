Automobil ICCT-Studie hält Abschalteinrichtung in 150 Diesel-Modellen für „sehr wahrscheinlich“

Erhöhte Stickoxide in Dieselfahrzeugen: Ein neuer Bericht zu Abgaswerten könnte Hersteller und Zulassungsbehörden in die Bredouille bringen. Die reagieren erst einmal cool – oder gar nicht.

Zahlreiche beliebte Dieselmodelle sollen deutlich mehr Stickoxid ausstoßen als vom Hersteller angegeben. Diesel im Visier

Düsseldorf Ein neuer Bericht zu Abgastests bringt Hersteller und Behörden knapp acht Jahre nach Beginn der Dieselaffäre erneut in Erklärungsnot. So weisen laut einem Report des „International Council on Clean Transportation Europe“ (ICCT Europe) 77 Prozent der Dieselmodelle mit den Abgasnormen Euro 5, 6b und 6c verdächtig hohe Stickoxidemissionen auf. Die Auswertung lag dem Handelsblatt vorab vor.

Demnach sind bei rund 150 Modellen die Werte sogar so hoch, dass in den Fahrzeugen laut ICCT „mit ziemlicher Sicherheit eine verbotene Abschalteinrichtung“ vorhanden ist, schreiben die Studienautoren. Der Bericht bezieht sich auf mehr als 200 Diesel-Pkw-Modelle mit Euro-5- und Euro-6-Zulassung, von denen zwischen 2009 und 2019 rund 53 Millionen Fahrzeuge in Europa verkauft wurden, die meisten davon vom Volkswagen-Konzern.