Automobilbranche Ford Europa schrumpft die Modellpalette, will aber Volumenhersteller bleiben

Kleinwagen wird es bei Ford Europa bald nicht mehr geben. Der US-Autokonzern konzentriert sich auf profitablere Segmente. Das trifft auch Flottenkunden.

Das Kölner Ford-Stammwerk: Im nächsten Jahr startet dort die Produktion von E-Autos des US-Autokonzerns. (Foto: picture alliance/dpa/dpa-POOL) Ford Europa startet Elektroproduktion in Köln

Köln Drei Autowerke in Europa sind für Ford zu viel. Deshalb hat der US-Autokonzern beschlossen, die Pkw-Fertigung in Saarlouis in drei Jahren aufzugeben. Martin Sander hat sich trotzdem dazu entschieden, von Audi in die Ford-Europazentrale nach Köln zu wechseln. Er spricht selbst davon, dass er die „Komfortzone“ des Volkswagen-Konzerns verlassen wollte, um etwas Neues zu wagen.

Als neuer Europachef der Ford-Elektrosparte muss Martin Sander seit dem Sommer das Pkw-Geschäft völlig neu ordnen. Die Fertigung wird komplett auf Elektromodelle umgestellt. Von 2030 an will Ford in Europa ausschließlich rein batteriegetriebene Autos verkaufen. Sander wird die Produktion und die Modellpalette verkleinern. Das hat auch Auswirkungen auf das Flottengeschäft sowie Händlernetz.