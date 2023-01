Automobilbranche Im Kfz-Gewerbe dürften bis 2040 mehr als 100.000 Jobs verloren gehen

Arbeiten in der Autowerkstatt

Düsseldorf Elektromobilität und Digitalisierung sorgen dafür, dass im Kfz-Gewerbe bis zum Jahr 2040 mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Deutschland verloren gehen werden. Das entspräche fast 30 Prozent des aktuellen Stellenvolumens. Das geht aus einer neuen Studie hervor, die das Institut für Automobilwirtschaft (Ifa) und die Fraunhofer-Gesellschaft am Dienstag vorgestellt haben.

Demnach müssen Werkstätten und Autohandel neue Geschäftsfelder erschließen. Aktuell arbeiten im deutschen Kfz-Gewerbe noch etwa 435.000 Menschen in gut 36.000 Betrieben. Laut Studie werden davon in einem ersten Schritt bis 2030 rund 356.000 Arbeitsplätze und gut 29.000 Betriebe übrig bleiben. Im Folgejahrzehnt werden die Einschnitte weitergehen. Die Studienautoren rechnen bis zum Jahr 2040 mit 312.000 Beschäftigten und rund 23.000 Unternehmen.

„Es werden gänzlich neue Anforderungen an die Betriebe und deren Mitarbeiter gestellt“, sagte Florian Herrmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) bei der Präsentation der Studie. Elektroautos und die zunehmende Digitalisierung machten ein Umdenken im Kfz-Gewerbe unumgänglich.

Die Digitalisierung betrifft nicht nur unmittelbar die Fahrzeuge, sondern auch die Arbeitsprozesse bei Autohändlern und ihren Werkstätten. Besonders stark wird sich der Automobilvertrieb verändern: Mit der umfassenden Einführung des Agenturmodells ziehen die Hersteller den Fahrzeugverkauf immer stärker an sich. Die Autohersteller werden ihre Neuwagen verstärkt online über das Internet vertreiben.

Ifa und Fraunhofer-Institut kalkulieren damit, dass die Autohersteller bis zum Jahr 2030 etwa 30 Prozent des Neuwagengeschäfts an sich ziehen. 2040 werden es voraussichtlich etwa 45 Prozent sein. Aktuell sind es noch weniger als zehn Prozent. „Wenn die Verantwortung immer stärker zum Autohersteller wandert, fällt für den Verkaufsberater im Autohaus weniger Arbeit an“, folgerte Benedikt Maier, stellvertretender Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft.

Um das eigene Geschäftsmodell von Handel und Werkstätten zukunftsfähig zu machen, fallen zudem hohe Investitionskosten an. Langfristig prognostizieren die Studienautoren von Fraunhofer-Gesellschaft und IfA-Institut, dass sich fabrikatsunabhängige Betriebe deutlich schwerer im Wettbewerb halten können, während sich fabrikatsgebundene Betriebe vermehrt zusammenschließen werden.

Unternehmen, die mit einem Konzern verbunden sind, können im Unterschied zu freien Betrieben noch mit einer gewissen Unterstützung durch den Hersteller rechnen. Freie Autohändler haben größere Probleme damit, das Geld für die nötigen Investitionen aufzubringen. Die Werkstätten müssen die Elektroautos zuverlässig reparieren können; das verlangt neue Reparatursysteme und Werkzeuge.

Mehr Probleme bei freien Betrieben

Dass es die freien Betriebe künftig viel schwerer haben werden, zeigen auch die Zahlen der Studie. Von aktuell gut 22.000 Unternehmen werden bis zum Jahr 2040 noch rund 13.000 übrig bleiben, ein Rückgang von mehr als 40 Prozent. Bei den fabrikatsgebundenen Unternehmen geht es bis 2040 von etwa 14.500 auf rund 10.000 Betriebe zurück, ein Minus von ungefähr 30 Prozent.

Den stärksten Rückgang bei den Beschäftigtenzahlen erwarten Ifa und Fraunhofer-Gesellschaft mit minus 36 Prozent in den zentralen Verwaltungsbereichen der Autohäuser und Werkstätten. Im unmittelbaren Fahrzeughandel beziffern die Studienautoren das Minus auf 34 Prozent. Mit minus 24 Prozent kommen die Werkstätten noch am besten davon. Beschäftigte ohne Qualifizierung und Ausbildung müssen am stärksten um ihren Arbeitsplatz fürchten.

Viele Bauteile, die in Verbrennermodellen für Defekte sorgen können, entfallen bei E-Fahrzeugen. Zusammen mit weit geringerem Verschleiß führt das zu weniger Reparaturen. Viele Werkstätten verdienen heute noch sehr gut am Ölwechsel. Dieses Geschäft wird künftig komplett wegfallen. Neue Fahrassistenzsysteme werden zudem das Fahren sicherer machen und Unfälle vermeiden helfen. Auch hier wird das Kfz-Gewerbe seltener Aufträge erhalten.

Weiterbildung und Qualifizierung können helfen

Fraunhofer-Forscher Florian Herrmann empfiehlt den Betrieben, sich der Transformation zu stellen. Weiterbildung und Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter seien wesentliche Schlüssel, um den Autohandel oder die Werkstatt zukunftssicher zu machen. Es entstünden auch neue Geschäftsfelder wie im Bereich von Mobilitätsangeboten. Echtes Unternehmertum sei hier wieder gefragt, so der Fraunhofer-Wissenschaftler.

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) forderte in einer ersten Reaktion auf die Veröffentlichung der Studie stabile politische Rahmenbedingungen, etwa bei der Förderung von Elektroautos. „Schließlich kommt es darauf an, die oft mittelständischen und inhabergeführten Betriebe in der Transformation zu begleiten und zu unterstützen“, sagte ZDK-Hauptgeschäftsführer Kurt-Christian Scheel.

