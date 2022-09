Automobilhersteller Gespräche von Porsche mit Red Bull über Formel-1-Einstieg gescheitert

Porsche muss sich einen neuen Partner für die Formel 1 suchen. Die Verhandlungen mit dem Getränkekonzern Red Bull werden nicht mehr weitergeführt.

Aus Motorsportkreisen heißt es, interne Konflikte bei Red Bull seien wahrscheinlich für den gescheiterten Deal. (Foto: IMAGO/HochZwei) Red-Bull-Weltmeister Verstappen im niederländischen Zandvoort

Düsseldorf Die Verhandlungen von Porsche mit dem Rennsportteam von Red Bull über einen Einstieg in die Formel 1 sind gescheitert. Das bestätigten beide Seiten am Freitagvormittag. „Die Unternehmen sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Gespräche nicht weitergeführt werden“, hieß es in einer Erklärung von Porsche und von Red Bull.

Streitpunkt war die Beteiligung von Porsche am Rennsportteam des Getränkekonzerns („Red Bull Racing“). Der Stuttgarter Fahrzeughersteller hatte auf eine Beteiligung „auf Augenhöhe“ gepocht und wollte sich unmittelbar mit 50 Prozent am Rennsportteam beteiligen. Red Bull hingegen wollte das nicht, hieß es in Rennsportkreisen. Porsche sollte lediglich der Motorenlieferant für den Getränkekonzern sein.